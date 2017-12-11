Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Время делать подарки» с кэшбэком до 10%

Общая сумма кэшбэка за период проведения акции для одного участника – не более 20 000 рублей. Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо в период ее действия совершать покупки и расплачиваться зарплатной картой Банка УРАЛСИБ.Кэшбэк будет зачислен на счет клиента при соблюдении следующих условий:· общая сумма покупок по карте в период действия акции составляет не менее 20 тысяч рублей* или 50 тысяч рублей**, в зависимости от категории карты.· при совершении максимального количества операций по карте. Сумма одной операции должна составлять не менее 100 рублей* или 1000 рублей**, в зависимости от категории карты.Срок действия акции – с 11 декабря 2017 до 31 января 2018 года.* Условия акции действительны для стандартных карт: ПС «Мир», Социальная карта Башкортостана-Зарплатная, Visa Classic light, Visa Classic, Visa Classic PayWave, Visa «Телефонная карта» и Visa «Лукойл-Уралсиб», MasterCard Electronic, MasterCard Standard, MasterCard Standard PayPass, MasterCard Standard «Достойный дом детям», MasterCard Standard «Золотая середина»** Условия акции действительны для премиальных карт: Visa Gold, Visa Gold PayWav, Visa Platinum, Visa Platinum PayWave, Visa Infinite, Visa Infinite PayWave, MasterCard Gold, MasterCard Gold «Достойный дом детям», MasterCard Platinum, MasterCard Platinum PayPass.