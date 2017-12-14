Банк УРАЛСИБ запустил традиционную акцию «Лови момент с Уралсибом»

Акция пройдёт в течение двух дней – 14 и 15 декабря 2017 года. Стоимость полиса составит 4900 рублей (вместо 7000 рублей). Страховая программа действует 1 год.В рамках страховой программы «Крепкое здоровье» УРАЛСИБ Страхование покроет расходы клиента на медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях на сумму до 500 000 рублей – в случае острого внезапного заболевания, обострения хронического заболевания, отравления, травмы, ожога или обморожения. Также полис включает в себя первичную медико-санитарную помощь в неотложной форме, консультации врачей круглосуточного диспетчерского пульта, письменную консультацию «Второе медицинское мнение» и стоматологию. Страховой полис действует на всей территории РФ.Для приобретения полиса необходимо обратиться в любое отделение ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 14 или 15 декабря 2017 года.