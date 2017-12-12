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Метрологи «Архэнерго» прошли процедуру подтверждения компетентности

сегодня 22:16
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Теперь аналогичную процедуру они смогут проводить во всех производственных отделениях филиала с выдачей соответствующих свидетельств на право проведения работ
 
 
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Специалисты «Архэнерго» первыми среди филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» прошли проверку и получили свидетельство о регистрации отдела метрологии в качестве уполномоченной экспертной организации Системы калибровки средств измерений Группы компаний ПАО «Россети». Документ удостоверяет, что отдел метрологии филиала обладает необходимой компетентностью и может осуществлять проверку и регистрацию всех своих подведомственных подразделений на право проведения калибровочных работ в системе ПАО «Россети».
 
По словам главного метролога - начальника отдела метрологии и контроля качества электроэнергии МРСК Северо-Запада Василия Мальгина, создание системы подтверждения компетентности на право проведения калибровочных работ на уровне ПАО «Россети», которая охватывает практически всю Россию, позволило  сэкономить несколько миллионов рублей в целом по МРСК Северо-Запада, а для группы компаний ПАО «Россети» экономия будет десятки миллионов рублей за один только период регистрации (3 года).
 
«Аккредитация в системе калибровки всегда являлась обязательной в энергетической отрасли ввиду наличия ответственного технологического процесса, которым мы управляем. Количество, технические параметры и качество электрической энергии, нельзя оценить каким-то другим способом, кроме как, используя различные электрические и другие средства измерений и информационно - измерительные системы, большую часть которых мы обслуживаем собственными силами», - подчеркнул Василий Мальгин.
Автор: arhenergo
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