Метрологи «Архэнерго» прошли процедуру подтверждения компетентности

Специалисты «Архэнерго» первыми среди филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» прошли проверку и получили свидетельство о регистрации отдела метрологии в качестве уполномоченной экспертной организации Системы калибровки средств измерений Группы компаний ПАО «Россети». Документ удостоверяет, что отдел метрологии филиала обладает необходимой компетентностью и может осуществлять проверку и регистрацию всех своих подведомственных подразделений на право проведения калибровочных работ в системе ПАО «Россети».



По словам главного метролога - начальника отдела метрологии и контроля качества электроэнергии МРСК Северо-Запада Василия Мальгина, создание системы подтверждения компетентности на право проведения калибровочных работ на уровне ПАО «Россети», которая охватывает практически всю Россию, позволило сэкономить несколько миллионов рублей в целом по МРСК Северо-Запада, а для группы компаний ПАО «Россети» экономия будет десятки миллионов рублей за один только период регистрации (3 года).



«Аккредитация в системе калибровки всегда являлась обязательной в энергетической отрасли ввиду наличия ответственного технологического процесса, которым мы управляем. Количество, технические параметры и качество электрической энергии, нельзя оценить каким-то другим способом, кроме как, используя различные электрические и другие средства измерений и информационно - измерительные системы, большую часть которых мы обслуживаем собственными силами», - подчеркнул Василий Мальгин.