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На Архангельском главпочтамте можно получить Паспорт болельщика Чемпионата мира

сегодня 16:45
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Почта России организует доставку и выдачу футбольным болельщикам России и мира персонифицированных карт зрителей – FAN ID (Паспортов болельщика) Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.
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Паспорт болельщика – документ, обязательный для всех зрителей матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, необходимый для прохода на стадион. Паспорт болельщика оформляется бесплатно. Он представляет собой небольшой заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию.

Доставка паспортов болельщиков Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™ будет осуществляться для болельщиков бесплатно заказной «Бандеролью 1-го класса с описью вложения» по территории России и заказным регистрируемым мелким пакетом для получателей в других странах.

Российские болельщики Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ могут получить отправления с вложением Паспорта болельщика в выделенных отделениях почтовой связи в 140 городах России* по предъявлению документа, удостоверяющего личность получателя. Необходимо, чтобы документ удостоверяющий личность* совпадал при оформлении заявки для получения Паспорта болельщика и при получении Паспорта болельщика.

Для оформления паспорта болельщика необходимо пройти процедуру регистрации на сайте fan-id.ru и выбрать опцию получения паспорта почтой. В России болельщики могут также получить паспорта в центрах выдачи. На данный момент открыты центры в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Калининграде. Вскоре откроются центры в Ростове-на-Дону, Волгограде, Саранске, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге. Оформление и доставка паспортов как российским, так и зарубежным болельщикам осуществляется бесплатно. 

В течение всего периода доставки Паспортов болельщика Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ обеспечит информирование получателей в отделениях почтовой связи.
 
*Согласно процедуре, выдача Паспортов болельщика производится по следующим документам, удостоверяющим личность: по паспорту гражданина РФ, загранпаспорту гражданина РФ, свидетельству о рождении гражданина РФ (для детей до 14 лет).

Автор: postarh
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На Архангельском главпочтамте можно получить Паспорт болельщика Чемпионата мира
На Архангельском главпочтамте можно получить Паспорт болельщика Чемпионата мира
Почта России организует доставку и выдачу футбольным болельщикам России и мира персонифицированных карт зрителей – FAN ID (Паспортов болельщика) Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.
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