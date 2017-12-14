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На ЖК «Зеленый квартал-2» начинается кладка стен 3-го этажа

сегодня 16:49
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Только до 31 декабря квартиры в новом ЖК «Зеленый квартал-2» можно купить по цене начального этапа строительства.
 
 
 
 
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Так при покупке евро-двухкомнатной квартиры площадью 67,5 кв. м с учетом скидки цена квадратного метра составит 49 тыс. 889 рублей.

ЖК «Зеленый квартал-2» расположен в центре Архангельска, в 10 минутах ходьбы от набережной Северной Двины, на месте расселенного за счет застройщика аварийного дома на ул. Гайдара 29 к.1. Развитая инфраструктура района предполагает комфортное проживание в новом жилом комплексе: в шаговой доступности находится школа №11, два детских сада «Парусок» и «Ивушка», бассейн «Норд-Арена», стадион «Труд», городская поликлиника №1 и стоматологическая поликлиника №1, оздоровительный комплекс «Вологодские бани».

Дом возводится холдингом «Аквилон Инвест» из кирпича с использованием энергосберегающей технологии «Теплая керамика». В настоящее время на стройплощадке выполнено погружение 454 свай. Строители завершили бетонирование ростверка фундамента и монтаж блоков техподполья. Заканчивается кладка стен 2-го этажа и начались работы по 3-му этажу.

На 2-й очереди ЖК «Зеленый квартал» 60% территории земельного участка площадью более 3 тыс. м отводится под благоустройство. Проектом предусматривается установка детской и спортивной площадок с безопасным покрытием из песчано-гравийной смеси и зоны для отдыха с малыми архитектурными формами, устройство стоянок для легкового автотранспорта. Проезды и стоянки асфальтируются, а тротуары вдоль проездов выполняются из мелкоразмерной самофиксирующейся плитки. Контейнеры для бытовых отходов устанавливаются на огражденной площадке с твердым покрытием.

Напомним, что летом холдинг «Аквилон Инвест» сдал в эксплуатацию 1-ю очередь ЖК «Зеленый квартал» площадью почти 20 тыс. кв. м на 267 квартир с подземным паркингом. Застройка данной локации продолжается. В ближайшей перспективе на четной стороне пр. Новгородский между ул. Гайдара и ул. Вологодская предполагается строительство еще одного 12-этажного дома.

 

Автор: akviloninvest
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