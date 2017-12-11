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Объём ипотечных выдач в Банке УРАЛСИБ за 11 месяцев 2017 года превысил 22 млрд руб

сегодня 18:09
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по итогам ноября 2017 года увеличил ежемесячные объемы ипотечных продаж почти на 20% по сравнению с показателями октября текущего года.
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по итогам ноября 2017 года увеличил ежемесячные объемы ипотечных продаж почти на 20% по сравнению с показателями октября текущего года. По итогам ноября выдачи составили 3,9 млрд рублей.
 
Общий объём ипотечных выдач с начала 2017 года составил 22,5 млрд рублей, что в 5 раз превышает аналогичный показатель 2016 года.
 
Ипотека – один из ключевых продуктов Банка УРАЛСИБ. В ноябре программа «Ипотечные каникулы» Банка УРАЛСИБ заняла 2 место в рейтинге программ ипотечного кредитования с отсрочкой платежей, а программа на приобретение строящегося жилья вошла в Топ-5 рейтинга самых выгодных программ, по версии инвестиционно-риэлтерской компании Est-a-Tet.
 
Банк занимает 8 место в рейтинге ведущих ипотечных банков по совокупным объемам выданных кредитов с начала деятельности на ипотечном рынке. В рамках развития ипотечного кредитования Банком открыто 23 ипотечных центра в регионах.
Автор: BANK_URALSIB
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Объём ипотечных выдач в Банке УРАЛСИБ за 11 месяцев 2017 года превысил 22 млрд руб
Объём ипотечных выдач в Банке УРАЛСИБ за 11 месяцев 2017 года превысил 22 млрд руб
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по итогам ноября 2017 года увеличил ежемесячные объемы ипотечных продаж почти на 20% по сравнению с показателями октября текущего года.
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