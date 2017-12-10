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Бизнес новости | Главные новости

Ответ России и Беларуси на вызов будущего может быть только союзным – доклад СОНАР

сегодня 22:34
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Чтобы выжить и не стать периферией чужих проектов, России и Беларуси нужно превратиться в самостоятельный центр развития на карте нового многополярного мира.
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Это возможно только в рамках глубокой, по-настоящему союзной интеграции. Таков главный вывод доклада «Союзное государство России и Беларуси: вызовы будущего», представленного экспертами проекта СОНАР-2050 в Минске 6 декабря.

По мнению авторов доклада, в настоящий момент на замену старому однополярному глобализму приходит новый многополярный мир. Старый глобальный центр развития, а это США и ЕС, сопротивляется этому процессу и стимулирует архаизацию всех потенциальных новых центров развития через технологии гибридных войн. Такая судьба предназначена, в том числе, и России, и Беларуси, считают эксперты. По их оценке, единственным новым полюсом, с которым пока не может справиться США, является Китай. Однако китайский проект будущего также не предусматривает процветания для России и Беларуси: Китаю мы выгодны только транзитные страны, то есть территории слабого развития.

«Если нас такое будущее не устраивает, то мы должны превратиться в самостоятельный центр развития и создавать его сами», – уверен шеф-редактор портала СОНАР-2050 Семен Уралов. Для этого нужно самостоятельно ответить на ряд вызовов будущего, и сделать это необходимо в рамках Союзного государства России и Беларуси. Критически важно:

1) обеспечить собственную безопасность в условиях гибридных угроз,
2) построить сильную и суверенную экономику,
3) заново освоить технологии межгосударственной интеграции,
4) предложить конкурентную картину будущего (идеология ХХI века),
5) адаптироваться под запросы приходящего поколения миллениалов,
6) самостоятельно продвинуться в решении проблем, связанных с технологическими вызовами будущего: развитие искусственного интеллекта и биотехнологий; оцифровка реальности, национализация и использование  bigdata; развитие технологий блокчейна и криптовалют; роботизация и проблема дефицита рабочих мест.

Эксперт по безопасности Александр Тиханский рассказал о том, что в нашем регионе проходит активная милитаризация прибалтийских государств и Польши. «Используя эти искусственные страхи перед российской военной угрозой, США резко наращивают свое военное присутствие у наших границ», – уверен Тиханский. По его мнению, это компонента т.н. быстрого глобального удара (Prompt Global Strike – PGS), получившего путевку в жизнь еще при Бараке Обаме и являющегося инструментом архаизации периферии.

Об особенностях использования Западом против нас технологий «мягкой силы» рассказал Александр Шпаковский. Он напомнил, что как минимум шесть попыток реализации сценария «цветной революции» и Беларуси провалились, и Запад был вынужден сменить стратегию: «Новая политика предполагает постепенную ненасильственную смену власти и геополитического выбора Беларуси через изменение общественного сознания и ценностнои? базы населения, кооптирование агентуры влияния в органы государственного управления».

Юрий Глушаков обозначил вызов роботизации, которая приведет к излишкам трудовых ресурсов. Что с ними делать и чем их занять? «Обсуждаемый в Европе «базовый основной доход» способен разрушить систему традиционного социального государства и усугубить такие проблемы, как деморализация социума и необоснованный рост иждивенчества, усиление разрыва между «золотым миллиардом» и странами экономической периферии», – уверен Глушаков.

Алексей Дзермант рассказал о кризисе идеологий. По его мнению, все существующие идеологии зашли в тупик, наблюдается возвращение некогда фактически запрещенного национализма, только в новых формах. «Это не только ИГИЛ или «Азов» на архаизированной периферии, но и более новые формы расслоения, к которым приводят эксперименты с редактированием природы человека и искусственным интеллектом. Они могут привести к невиданному ранее неравенству на планете».

Кирилл Озимко рассказал о характеристиках поколения миллениалов и сделал вывод о том, что наши социальные институты необходимо адаптировать под его запросы, иначе поколение Y будет вынуждено демонтировать их революционным путем.

Экономист Алексей Авдонин рассказал о том, что капитал бежит из США, переставших быть «тихой гаванью», в АТР. Он уверен, что мы, в рамках евразийской интеграции, должны создать военно-финансово-политический союз, и совместно с Китаем побороться за распределение финансовых потоков в свою пользу.

«Давление Китая на постсоветском пространстве будет нарастать, он будет прагматично «продавливать» свои интересы. Китай готов иметь дело с нами как с партнерами, но эту роль мы еще? должны отстоять в дипломатической и экономической борьбе. А для этого – суметь договориться, и в первую очередь, друг с другом», – таков основной вывод Эдварда Чеснокова, рассказавшего о том, как вести себя с новым мировым центром развития.

Иван Лизан затронул конкретные аспекты кооперации в машиностроении и сельском хозяйстве. На примере этих отраслей отчетливо видно, какие возможности даст отказ от конкуренции между собой и переход к кооперации для совместной работы на внешних рынках.

Евгений Супер, ведущий сонаровской рубрики «Союзный позитив», рассказал о том, что в союзной повестке преобладает негатив, тогда как опыт СОНАР-2050 показывает, что запрос на позитив не просто существует – он огромен. Свидетельство тому – сотни тысяч просмотров позитивных роликов СОНАРа.

Союзный интегратор Василий Боков подчеркнул, что задача СОНАР-2050 – проектировать союзное будущее. «Будущее – рукотворно. Если его не будем творить мы, его сотворят за нас, и наши интересы точно не будут учтены», – напомнил Боков. Он также презентовал новый формат подачи информации, названный «сонариком» – полезная мысль, оформленная в 200 символов.
Автор: profpr
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Ответ России и Беларуси на вызов будущего может быть только союзным – доклад СОНАР
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