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Семинар « Как выгодно и без переплат купить квартиру в 2018 году»

вчера 23:21
30 0
Программа приобретения жилья, которая позволяет приобрести квартиру без переплаты и снизить ежемесячный платеж по сравнению с ипотекой в 3 раза.
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Что узнаете на семинаре:

- Как можно за 3-12 месяцев стать владельцем квартиры в любом городе России;
- Как с помощью данной технологии можно погасить действующую ипотеку;
- Как человеку с испорченной кредитной историей, долгами, без официального трудоустройства получить жилье в рассрочку сроком от 5-20 лет без процентов и переплат;
- Как создать пассивный источник дохода, приумножить свой капитал и оставить наследство детям даже с маленькой зарплатой;
- Узнай как стать владельцем 3-5 квартир за 2 года и создать на этом пассивный источник дохода;
- Эксклюзивную информацию как сделать себе жилье (квартиру,дом) без банков, кредитов и ипотек, даже людям с плохой кредитной историей, долгами и без наличия собственных средств.

Для кого этот семинар:

- Кто нуждается в покупке жилья (Неважно первый это объект недвижимости или необходимость в расширении жилплощади);
- У кого уже есть действующая ипотека (Вы можете выкупить ипотеку у банка и перевести её в беспроцентную рассрочку);
- Заботливым родителям (Грамотная забота — это забота о будущем своих детей прямо сейчас);
- Инвесторам и желающим получать дополнительный доход (Приобретение квартиры как источника пассивного дохода и экономия средств за счет налоговых вычетов);
- Кому отказали в ипотеке (Занятие любимым делом не позволяет приобрести квартиру в ипотеку, и нет понимания как накопить на первый взнос?)

Для регистрации на семинар:
звоните по телефону 8-902-504-57-08
https://zaharova-en.timepad.ru/event/633537/
https://vk.com/enzaharova
 

Автор: Елена З.
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