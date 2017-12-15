Семинар « Как выгодно и без переплат купить квартиру в 2018 году»

Что узнаете на семинаре:

- Как можно за 3-12 месяцев стать владельцем квартиры в любом городе России;

- Как с помощью данной технологии можно погасить действующую ипотеку;

- Как человеку с испорченной кредитной историей, долгами, без официального трудоустройства получить жилье в рассрочку сроком от 5-20 лет без процентов и переплат;

- Как создать пассивный источник дохода, приумножить свой капитал и оставить наследство детям даже с маленькой зарплатой;

- Узнай как стать владельцем 3-5 квартир за 2 года и создать на этом пассивный источник дохода;

- Эксклюзивную информацию как сделать себе жилье (квартиру,дом) без банков, кредитов и ипотек, даже людям с плохой кредитной историей, долгами и без наличия собственных средств.



Для кого этот семинар:



- Кто нуждается в покупке жилья (Неважно первый это объект недвижимости или необходимость в расширении жилплощади);

- У кого уже есть действующая ипотека (Вы можете выкупить ипотеку у банка и перевести её в беспроцентную рассрочку);

- Заботливым родителям (Грамотная забота — это забота о будущем своих детей прямо сейчас);

- Инвесторам и желающим получать дополнительный доход (Приобретение квартиры как источника пассивного дохода и экономия средств за счет налоговых вычетов);

- Кому отказали в ипотеке (Занятие любимым делом не позволяет приобрести квартиру в ипотеку, и нет понимания как накопить на первый взнос?)

Для регистрации на семинар:

звоните по телефону 8-902-504-57-08

https://zaharova-en.timepad.ru/event/633537/

https://vk.com/enzaharova

