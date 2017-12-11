Tele2 выпустила карту «Другие правила» с Тинькофф Банком
сегодня 22:41
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Tele2 расширил число эмитентов карты «Другие правила»: новым партнером компании стал Тинькофф Банк.
Владельцы кредитной карты получают бонусы за потраченные средства и могут расплачиваться начисленными баллами за покупки.
Кредитный лимит карты составляет до 300 тыс. рублей, а льготный беспроцентный период – до 55 дней. Оформив карту «Другие правила», клиенты Tele2 получат бонус в размере 500 рублей на счет мобильного телефона после первой транзакции по ней. Держатели карты могут пополнять ее баланс без комиссии в более чем 300 000 точках партнеров Тинькофф Банка.
Кредитная карта «Другие правила», выпущенная Tele2 и Тинькофф Банком, подключена к программе лояльности и дает пользователям многочисленные плюсы. Ее держатели получают бонусные баллы в размере 1% от стоимости любых покупок. В рамках специальных предложений клиенту будет возвращаться в виде бонусов до 30% от потраченной суммы. Баллы конвертируются в рубли по курсу один к одному, ими можно компенсировать расходы в кафе и ресторанах или на покупку железнодорожных билетов.
Клиенты могут оформить кредитную карту «Другие правила» во всех регионах присутствия Tele2. Чтобы заказать карту и получить ее курьером, достаточно заполнить заявку на сайте
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