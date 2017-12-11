Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия На заметку Арктический форум 2017 Цифра дня Бизнес новости TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
10.12.17
1249
10.12.17
786
09.12.17
722
10.12.17
541
10.12.17
336
09.12.17
302
09.12.17
289
реклама
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Бизнес новости | Главные новости

Tele2 выпустила карту «Другие правила» с Тинькофф Банком

сегодня 22:41
26 0
Tele2 расширил число эмитентов карты «Другие правила»: новым партнером компании стал Тинькофф Банк.
 >
Владельцы кредитной карты получают бонусы за потраченные средства и могут расплачиваться начисленными баллами за покупки.

Кредитный лимит карты составляет до 300 тыс. рублей, а льготный беспроцентный период – до 55 дней. Оформив карту «Другие правила», клиенты Tele2 получат бонус в размере 500 рублей на счет мобильного телефона после первой транзакции по ней. Держатели карты могут пополнять ее баланс без комиссии в более чем 300 000 точках партнеров Тинькофф Банка.

Кредитная карта «Другие правила», выпущенная Tele2 и Тинькофф Банком, подключена к программе лояльности и дает пользователям многочисленные плюсы. Ее держатели получают бонусные баллы в размере 1% от стоимости любых покупок. В рамках специальных предложений клиенту будет возвращаться в виде бонусов до 30% от потраченной суммы. Баллы конвертируются в рубли по курсу один к одному, ими можно компенсировать расходы в кафе и ресторанах или на покупку железнодорожных билетов.

Клиенты могут оформить кредитную карту «Другие правила» во всех регионах присутствия Tele2. Чтобы заказать карту и получить ее курьером, достаточно заполнить заявку на сайте.
Автор: Tele2
26 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Стрельба в ночных клубах Архангельска связана с денежными разборками
Бизнес новости | Новости раздела
 
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Время делать подарки» с кэшбэком до 10%
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Время делать подарки» с кэшбэком до 10%
Согласно условиям акции, 10-ти клиентам – держателям стандартных карт и 10-ти клиентам – держателям премиальных карт, совершивших максимальное количество покупок, возвращается на счет 10% от расходов на покупки в виде кэшбэка.
сегодня 22:43
23
 
Tele2 выпустила карту «Другие правила» с Тинькофф Банком
Tele2 выпустила карту «Другие правила» с Тинькофф Банком
Tele2 расширил число эмитентов карты «Другие правила»: новым партнером компании стал Тинькофф Банк.
сегодня 22:41
27
 
Объём ипотечных выдач в Банке УРАЛСИБ за 11 месяцев 2017 года превысил 22 млрд руб
Объём ипотечных выдач в Банке УРАЛСИБ за 11 месяцев 2017 года превысил 22 млрд руб
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по итогам ноября 2017 года увеличил ежемесячные объемы ипотечных продаж почти на 20% по сравнению с показателями октября текущего года.
сегодня 18:09
72
 
Ответ России и Беларуси на вызов будущего может быть только союзным – доклад СОНАР
Ответ России и Беларуси на вызов будущего может быть только союзным – доклад СОНАР
Чтобы выжить и не стать периферией чужих проектов, России и Беларуси нужно превратиться в самостоятельный центр развития на карте нового многополярного мира.
вчера 22:34
153 1
naprimer: Китаю мы выгодны только транзитные страны, то есть территории слабого развития - а при...
 
Онлайн-конференция в сфере бизнеса на тему «Как сделать январь доходным месяцем»
Онлайн-конференция в сфере бизнеса на тему «Как сделать январь доходным месяцем»
13 декабря с 10 до 19 часов по московскому времени выступят 13 спикеров - владельцев различных бизнесов. Узнай 13 шагов для увеличения дохода за быструю регистрацию.
вчера 22:32
147
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080