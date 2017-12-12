Tele2 запустила конвейер виртуальных операторов связи

MVNE-платформа представляет собой набор стандартных телеком-систем, в частности биллинг, CRM, front-интерфейсы и другие важные компоненты. Это решение облегчит создание виртуальных операторов клиентам, которые не обладают собственной инфраструктурой. При этом новая платформа позволяет реализовать MVNO-проекты в кратчайшие сроки с минимальными затратами.Tele2 выделяет развитие MVNO-проектов в одно из ключевых бизнес-направлений. С помощью новой MVNE-платформы компания сможет поставить создание MVNO на поток и ежегодно запускать десятки проектов. За последний год на базе инфраструктуры Tele2 начали работу свыше 10 виртуальных операторов. Это позволило компании стать первой «фабрикой» MVNO на российском рынке.На текущий момент в России виртуальные операторы занимают 2,6% рынка по количеству клиентов. По прогнозам аналитиков, этот показатель увеличится до 14−15% к 2022 году. Бурному росту MVNO-сегмента способствуют собственные виртуальные операторы связи «Ростелекома», «Сбербанка», «ТрансТелекома» и MTT. Только у «Ростелекома» число клиентов по итогам третьего квартала 2017 года превысило 700 тыс. Запустить свои MVNO-проекты с Tele2 готовятся Тинькофф Банк, Virgin Connect, DannyCall, «Центр2М», «МС-СпецТелеком», LycaMobile и MCN Telecom. Помимо этого, на 2018 год уже запланировано создание более 10 новых виртуальных операторов.«Главное отличие MVNE-платформы от классической телекоммуникационной инфраструктуры в том, что на ее базе можно быстро клонировать MVNO-проекты. При этом каждый из них будет индивидуально заточен под конкретного клиента. Обладая серьезной экспертизой в области создания MVNO, Tele2 консультирует компании, как запустить своего оператора и сделать его экономически успешным. Мы анализируем особенности партнера, его сегментацию и бизнес-цели, разрабатываем уникальный продукт, а впоследствии занимаемся его поддержкой и развитием. MVNE-платформа упрощает процесс создания виртуальных операторов и позволяет запускать проекты даже небольшим компаниям или персоналиям, например, футбольным клубам, супермаркетам, телешоу или блогерам», – отметил Сергей Волков, директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2.