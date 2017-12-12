В «Архэнерго» введен режим повышенной готовности

Ночью и днем 13 декабря в регионе ожидается усиление ветра до 18-23 м/с, местами сильный снег, метель.

В связи с ухудшением погодных условий в Архангельской области в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») с 18:00 12 декабря до особого распоряжения введен режим повышенной готовности.

По информации ФГБУ «Северное УГМС» ночью и днем 13 декабря по всем группам районов ожидается усиление юго-восточного и южного ветра порывами 18-23 м/с, местами сильный снег, метель.

Энергетики принимают дополнительные меры для минимизации возможных последствий и предотвращения нарушения электроснабжения в регионе. На предприятии осуществляется постоянный мониторинг фактических метеоусловий. В постоянной готовности находятся дежурные оперативно-выездные бригады, оснащенные необходимой спецтехникой, инструментом и материалами.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности: запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

В круглосуточном режиме работает горячая линия МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.