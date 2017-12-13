В ЖК «Империал» холдинга «Аквилон Инвест» смонтировано лифтовое оборудование
сегодня 20:57
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7 современных высокоскоростных лифтов всемирно известной марки OTIS смонтированы в самом высоком жилом здании на Русском Севере.
Первый в Архангельске 25-этажный жилой дом возводится холдингом «Аквилон Инвест» с использованием передовых технологий. Общая готовность здания площадью более 38 тыс. кв. м, в котором запроектирована 301 квартира самой разнообразной планировки: от небольших студий до пентхаусов с собственной террасой, приближается к 100%.
Высота ЖК «Империал» – 93 метра. Добраться до 25-го этажа владельцы расположенных там квартир смогут всего за 50 секунд на одном из четырех скоростных малошумных лифтов OTIS модельного ряда Gen2 Premier с оборудованием, обеспечивающим плавность хода и системой контроля доступа на этаж. Два лифта обеспечивают грузоподъемность в 1 тонну (вместимость – 13 человек), еще два рассчитаны на 630 кг (8 человек). В 19-ти этажной части жилого комплекса установлено два лифта (на 1 тонну и 630 кг соответственно), еще один на 8 человек обеспечивает доступ в помещения общественно-делового назначения на 1-4 этажах.
Лифты Otis Gen2 Premier являются безопасным оборудованием, которое создает комфортные условия для перемещения пассажиров, полностью адаптированным под российские условия и соответствует всем принятым в нашей стране нормам и стандартам. Кроме того, они позволяют существенно экономить электроэнергию и сокращают расходы на эксплуатацию. Лифты могут развивать скорость до 1,6 м/сек, отличаются бесшумностью во время движения. В конструкции лифтов Otis Gen2 Premier используют стальные ремни с покрытием из полиуретана с повышенной гибкостью и растяжимостью. При этом исключается трение ремней. Это увеличивает энергоэффективность оборудования, позволяет использовать безредукторные лебёдки, которые по своим размерам значительно меньше обычных. В результате весь лифт имеет компактные размеры и способен передвигаться плавно, без вибрации и с минимальным уровнем шума. У пассажиров во время поездки не возникает головокружения и заложенности ушей даже на высокой скорости. Частотно-регулируемый привод позволяет максимально точно останавливаться на этажах.
Напомним, что в декабре при покупке каждого из четырех пентхаусов на 25-м этаже жилого комплекса «Империал» холдинга «Аквилон-Инвест» в Архангельске предоставляется скидка до 1 млн. рублей и в подарок – машиноместо в паркинге.
В каждом из четырех эксклюзивных пентхаусов площадью от 108 до 193 кв. м есть большой балкон, лоджия или терраса, предусмотрена установка камина. Для квартир разработаны три варианта планировок и четыре стилистических решения интерьеров, которые покупатели также получают в подарок.
ЖК «Империал» спроектирован и строится с большим запасом прочности: фундамент состоит из 1,5 тысяч железобетонных свай, несущая способность рассчитана на 50 этажей. Особое внимание уделяется пожарной безопасности: используются только негорючие материалы, современные системы пожарной сигнализации, дымоудаления и пожаротушения. В целом зданию присвоена самая высокая - первая степень огнестойкости. В ЖК «Империал» все квартиры оборудованы индивидуальными приборами учета тепла, что позволяет получить существенную экономию по оплате отопления. В здании предусмотрены две независимые насосные станции высокого давления, каждая будет подавать воду с 1-го по 11-й этаж и с 12-го по 25-й. В ЖК «Империал» реализован принцип «квартира – лифт – паркинг». Для удобства жителей на территории комплекса построена крытая автостоянка, включающая один подземный и два надземных этажа, откуда жильцы высотки смогут попасть напрямую в свой подъезд, а затем и на этаж, не покидая здание. В рамках благоустройства прилегающей к ЖК «Империал» территории оборудуются асфальтированные гостевые парковки в т. ч. для инвалидов, выполняется устройство тротуаров из плитки на площади более 2,2 тыс. кв. м, 310 кв. м. газона, укрепленного георешеткой, и почти 1,3 тыс. кв. м отводится под озеленение. Во дворе дома смонтирована большая детская площадка.
Уникальное месторасположение ЖК «Империал» заметно выделяет его среди новостроек города. Дом расположен на пересечении двух основных магистралей Архангельска – улицы Воскресенской и проспекта Обводный канал. Высокий уровень транспортной доступности комплекса и развитая инфраструктура вокруг позволят будущим жильцам найти все необходимое поблизости не только для повседневной жизни, но отличного проведения выходного дня.