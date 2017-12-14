Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия На заметку Арктический форум 2017 Цифра дня Бизнес новости TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
13.12.17
988
13.12.17
960
12.12.17
817
13.12.17
674
13.12.17
660
13.12.17
651
13.12.17
647
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Бизнес новости | Главные новости

Встречи на местах – действенный инструмент развития территорий

вчера 22:57
28 0
Заседание «Моногорода – новые точки роста» стало наглядным подтверждением востребованности выездных совещаний и встреч на местах.
 >

Совещание состоялось под председательством заместителя губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктора Иконникова в посёлке Октябрьский Устьянского района.

Как отметил Виктор Иконников, подобный формат проведения заседаний обладает уникальным эффектом – позволяет донести до жителей районов важнейшую информацию, способствует формированию активной предпринимательской позиции, с другой – гарантирует получение обратной связи.

— Нам удалось организовать прямой диалог местных предпринимателей с представителями ведущих институтов развития. Одно дело, когда люди узнают о существовании определенных механизмов поддержки дистанционно – из Интернета или СМИ, совершенно другое – когда у них есть возможность вживую услышать информацию, распросить о деталях, задать все волнующие вопросы, – сообщил Виктор Иконников. – Как правило, живое общение вызывает больше доверия. Люди понимают, что они действительно важны, что это не формализм или видимость работы по развитию территорий, а реальная адресная помощь.

Делегаты моногородов, представители местного бизнеса, смогли обсудить перспективы развития монопрофильных муниципальных образований с руководителями и представителями исполнительных органов власти Архангельской области, федеральных и региональных институтов развития. С докладами «Об инструментах поддержки моногородов» перед участниками встречи выступили линейный менеджер Архангельской области от Фонда развития моногородов, представители Фонда Развития промышленности, Корпорации МСП, Банка МСП, региональных организаций, входящих в инфраструктуру поддержки и развития предпринимательства.

Как отметил Виктор Иконников, регулярное проведение выездных заседаний – очередной шаг по усилению взаимодействия правительства Архангельской области с муниципалитетами.

Напомним, в регионе регулярно проводятся совещания с главами муниципальных образований, в рамках которых осуществляется контроль над исполнением мероприятий приоритетного национального проекта «моногорода».

Еще одно направление взаимодействия с муниципалитетами – помощь экспертов в режиме онлайн. Специалистами министерства экономического развития Архангельской области постоянно проводятся консультации представителей моногородов, оказывается содействие в проработке программ развития, подборе инструментов поддержки и подготовке конкурсной документации.

— Непрерывная работа с муниципалитетами, предусматривающая разноплановые форматы взаимодействия от проведения выездных совещаний с участием ведущих федеральных экспертов до консультаций и помощи при оформлении документов, позволяет гарантировать вовлеченность муниципалитетов в работу, проконтролировать их деятельность, – подчеркнул министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. – Ценна в подобном формате работы и возможность получения обратной связи. В диалоге с представителями муниципальных образований удается выявить наиболее востребованные инструменты поддержки, определить с учетом специфики конкретных территорий отдельные недочеты. В перспективе данные сведения позволят «настроить» программы адресной поддержки, максимально адаптировав их под нужды граждан.

Автор: mineconomAO
28 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Архангельская область прославилась на пресс-конференции Путина своими водорослями
Бизнес новости | Новости раздела
 
Банк УРАЛСИБ запустил традиционную акцию «Лови момент с Уралсибом»
Банк УРАЛСИБ запустил традиционную акцию «Лови момент с Уралсибом»
Акция позволяет приобрести страховой полис «Крепкое здоровье» с 30% скидкой в любом офисе Банка УРАЛСИБ.
вчера 23:00
29
 
Встречи на местах – действенный инструмент развития территорий
Встречи на местах – действенный инструмент развития территорий
Заседание «Моногорода – новые точки роста» стало наглядным подтверждением востребованности выездных совещаний и встреч на местах.
вчера 22:57
29
 
На жилом комплексе «Зеленый квартал-2» начинается кладка стен 3-го этажа
На жилом комплексе «Зеленый квартал-2» начинается кладка стен 3-го этажа
Только до 31 декабря квартиры в новом ЖК «Зеленый квартал-2» можно купить по цене начального этапа строительства.
вчера 16:49
75
 
Семинар «Мои финансы: что ждет нас в 2018 году?»
Семинар «Мои финансы: что ждет нас в 2018 году?»
Подведем финансовые итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Что будет с вашими финансами? Инвестиции в кризис. Пошаговый алгоритм повышения дохода на 20-50% уже в предстоящем году.
вчера 16:48
92
 
На Архангельском главпочтамте можно получить Паспорт болельщика Чемпионата мира
На Архангельском главпочтамте можно получить Паспорт болельщика Чемпионата мира
Почта России организует доставку и выдачу футбольным болельщикам России и мира персонифицированных карт зрителей – FAN ID (Паспортов болельщика) Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.
вчера 16:45
92
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080