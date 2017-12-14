Встречи на местах – действенный инструмент развития территорий

Совещание состоялось под председательством заместителя губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктора Иконникова в посёлке Октябрьский Устьянского района.



Как отметил Виктор Иконников, подобный формат проведения заседаний обладает уникальным эффектом – позволяет донести до жителей районов важнейшую информацию, способствует формированию активной предпринимательской позиции, с другой – гарантирует получение обратной связи.

— Нам удалось организовать прямой диалог местных предпринимателей с представителями ведущих институтов развития. Одно дело, когда люди узнают о существовании определенных механизмов поддержки дистанционно – из Интернета или СМИ, совершенно другое – когда у них есть возможность вживую услышать информацию, распросить о деталях, задать все волнующие вопросы, – сообщил Виктор Иконников. – Как правило, живое общение вызывает больше доверия. Люди понимают, что они действительно важны, что это не формализм или видимость работы по развитию территорий, а реальная адресная помощь.

Делегаты моногородов, представители местного бизнеса, смогли обсудить перспективы развития монопрофильных муниципальных образований с руководителями и представителями исполнительных органов власти Архангельской области, федеральных и региональных институтов развития. С докладами «Об инструментах поддержки моногородов» перед участниками встречи выступили линейный менеджер Архангельской области от Фонда развития моногородов, представители Фонда Развития промышленности, Корпорации МСП, Банка МСП, региональных организаций, входящих в инфраструктуру поддержки и развития предпринимательства.

Как отметил Виктор Иконников, регулярное проведение выездных заседаний – очередной шаг по усилению взаимодействия правительства Архангельской области с муниципалитетами.

Напомним, в регионе регулярно проводятся совещания с главами муниципальных образований, в рамках которых осуществляется контроль над исполнением мероприятий приоритетного национального проекта «моногорода».

Еще одно направление взаимодействия с муниципалитетами – помощь экспертов в режиме онлайн. Специалистами министерства экономического развития Архангельской области постоянно проводятся консультации представителей моногородов, оказывается содействие в проработке программ развития, подборе инструментов поддержки и подготовке конкурсной документации.

— Непрерывная работа с муниципалитетами, предусматривающая разноплановые форматы взаимодействия от проведения выездных совещаний с участием ведущих федеральных экспертов до консультаций и помощи при оформлении документов, позволяет гарантировать вовлеченность муниципалитетов в работу, проконтролировать их деятельность, – подчеркнул министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. – Ценна в подобном формате работы и возможность получения обратной связи. В диалоге с представителями муниципальных образований удается выявить наиболее востребованные инструменты поддержки, определить с учетом специфики конкретных территорий отдельные недочеты. В перспективе данные сведения позволят «настроить» программы адресной поддержки, максимально адаптировав их под нужды граждан.