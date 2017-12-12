Жители Архангельска оставили отзывы о лучшем жилом комплексе России

В ходе экскурсии жители Архангельска побывали на строительных площадках, познакомились с планировками квартир, выполненных с использованием европейских принципов «Разумные метры», оценили качество возведения зданий по технологии «Теплая керамика» и благоустройство территорий по концепции «Двор без машин».На ЖК «Зеленый квартал» участники мероприятия посетили большой подземный паркинг. Кстати в декабре при приобретении машино-места предоставляется скидка в 100 тыс. руб. Такая же скидка действует в паркингах ЖК «Империал» (2-я очередь), «Триумф-2», а в ЖК «Омега Хаус» скидку могут получит покупатели евро 4-х комнатных квартир. А при покупке места в паркингах «Юпитер», «Олимп», а также в ЖК «На Чумбаровке», «Адмирал», «Воскресенская 116» действует скидка в 30%.Главным сюрпризом для участников экскурсии, стало посещение ЖК «Омега ХАУС», который стал Лучшим региональным жилым комплексом премиум класса в России.- Одно дело, когда читаешь об объекте на сайте, другое – когда все видишь своими глазами. Впечатления очень хорошие, - поделилась архангелогородка Наталья Попова.В ноябре холдинг «Аквилон Инвест» получил федеральную премию Urban Awards-2017, которая является независимой и объективной оценкой качества объектов жилой недвижимости, основанной на данных профессиональной, открытой и прозрачной экспертизы. Именно ЖК «Омега ХАУС» был признан компетентным жюри победителем среди 197 объектов из разных регионов страны. 1-я и 2-я очереди жилого комплекса уже введены в эксплуатацию, ведется подготовка документов по 3-й, завершающей очереди комплекса. Всего в ЖК «Омега Хаус» общей площадью порядка 50 тыс. кв. м спроектировано 326 квартир. Здание возведено по энергоэффективной и экологичной технологии «Теплая керамика» с использование облицовочного кирпича различных цветов.Предусмотрен большой подземный паркинг, многофункциональные детские площадки в закрытых дворах, дизайнерская отделка холлов, панорамное остекление в квартирах с видом на Северную Двину. Кроме того на первом этаже зарезервировано помещение для размещения детского сада, а расположенный там же многофункциональный фитнес-центр имеет собственный 18-метровый бассейн. Только в декабре при покупке квартир в ЖК «Омега Хаус» площадью 81,66 кв. м чистовая отделка делается в подарок.Во время посещения ЖК «Омега Хаус» состоялась викторина, в ходе которой были разыграны специальные призы. Победителями стали Максим Тихонов, Ирина Козьмина, и Анастасия Тельникова.- Мне очень понравилась экскурсия. Очень интересно было посмотреть, как идет строительство домов, как делают дворы. Возможно, в будущем я сам стану строителем, - отметил юный Максим Тихонов, который побывал на экскурсии с мамой и папой.Напомним, что в настоящее время холдинг «Аквилон Инвест» возводит в регионе 12 жилых комплексов площадью порядка 200 тыс. кв. м. И в декабре при покупке квартир в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске действует акция «Каждый 18-й квадратный метр в подарок!», по которой покупателям предоставляются скидки до 500 тыс. рублей.