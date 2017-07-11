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09.07.17
833
Трое человек погибли в ночной аварии на Болтинском шоссе в Котласе
09.07.17
559
Пьяное купание стало причиной смерти соломбальца
09.07.17
534
В Поморье пьяный водитель иномарки устроил лобовую аварию с «семеркой»
09.07.17
425
Фестиваль «Тайбола» перешагнул свой экватор
08.07.17
409
Очистные сооружения разорившегося СЦБК станут собственностью Архангельска
09.07.17
334
Архангелогородцы отметили День семьи, любви и верности
09.07.17
304
Житель Поморья из мести поджёг машину родственника
09.07.17
8
В Поморье пьяный водитель иномарки устроил лобовую аварию с «семеркой»
09.07.17
6
Пьяное купание стало причиной смерти соломбальца
07.07.17
4
В Архангельске нервный пассажир автобуса ударил ребенка-инвалида
09.07.17
2
Фестиваль «Тайбола» перешагнул свой экватор
09.07.17
1
Архангелогородцы отметили День семьи, любви и верности
07.07.17
1
В Архангельскую область не пустили мясо и «молочку» из Финляндии
06.07.17
1
Самый известный кудрявый блогер назвал Архангельск лицом ужаса
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Новости компаний
10.07.17
147
Работающим пенсионерам: с 2018 года изменится порядок индексации пенсий
10.07.17
145
В Северодвинске на 1-й очереди жилого комплекса «Парус» завершается остекление окон
10.07.17
139
В Цигломени открылся детский летний читальный зал
10.07.17
134
О способах защиты недвижимого имущества рассказали в архангельском Росреестре
10.07.17
128
В России с 2018 года не будет радиаторов, не соответствующих ГОСТу
10.07.17
126
«Аквилон Инвест»: с заботой о каждом клиенте
10.07.17
126
Ростуризм провел Конференцию по развитию круизного туризма
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105 команд
сегодня 00:08
36
0
примут участие в фестивале пляжного волейбола в Архангельске
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Фестиваль пляжного волейбола соберет в Архангельске более ста команд
http://www.news29.ru/novosti/sport/Festival_pljazhnogo_volejbola_soberet_v_Arhangelske_bolee_sta_komand/65524
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Первый водный фестиваль в Архангельске завершится речным флешмобом
Фестиваль водных видов спорта и отдыха «Город на реке» пройдёт на центральном пляже уже в ближайшую субботу. Организаторы обещают насыщенную программу и атмосферу, наполненную адреналином и весельем.
115
0
Врач северодвинской горбольницы ответит перед законом за «левые» больничные
647
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Фестиваль пляжного волейбола соберет в Архангельске более ста команд
Власти Архангельска взялись за создание мобильного приложения «Активный гражданин»
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Фестиваль пляжного волейбола соберет в Архангельске более ста команд
30 июля в столице Поморья в восьмой раз будет проводиться Фестиваль пляжного волейбола, посвященный Дню строителя. Завершившаяся кампания по приему заявок показала популярность мероприятия - число команд-участников достигло 105.
вчера 12:05
392
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