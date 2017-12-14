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Цифра дня | Главные новости

10 процентов

сегодня 12:43
25 0
составил рост стоимости аренды жилья в Архангельске
 >
Новости по теме
Стоимость аренды жилья в Архангельске за год выросла на 10%
http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Stoimost_arendy_zhilja_v_Arhangelske_za_god_vyrosla_na_10_/69713
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