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111 млн рублей

сегодня 12:06
25 0
выделено в 2018 году на реконструкцию соломбальской набережной
 >
Новости по теме
Более 110 млн рублей выделено на реконструкцию набережной в Соломбале в 2018 году
http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Bolee_110_mln_rublej_vydeleno_na_rekonstrukciju_naberezhnoj_v_Solombale_v_2018_godu/67443
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