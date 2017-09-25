111 млн рублей

Главные новости
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Новости компаний
Арктический форум 2017
Цифра дня
TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
25 сентября, понедельник
13
:
03
Архангельск
+11
o
$
58.53
€
70.43
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
войти
|
выйти
ВК
|
Twitter
|
YouTube
|
Мобильная версия
старая версия сайта
|
добавить новость
|
горячая линия
TV-BOX
|
Фото
|
Арктический форум 2017
|
Интервью
реклама
ТОП 7
читаемые
|
обсуждаемые
23.09.17
1851
Под Архангельском иномарка с шестью пассажирами улетела в речку. Двое детей погибло
24.09.17
742
Список жертв трагического ДТП под Архангельском пополнился еще одним человеком
23.09.17
608
Сроки и качество работ при реконструкции архангельской Чумбаровки вызывают сомнения
24.09.17
485
Три машины получили повреждения при пожаре в автосервисе на окраине Архангельска
23.09.17
299
Власти Архангельска намерены заработать на наружной рекламе
24.09.17
279
Архангельский «Водник» выбывает из борьбы за Кубок России по бенди
23.09.17
243
Вторым поражением «Водник» осложнил себе задачу в борьбе за Кубок России
23.09.17
7
Сроки и качество работ при реконструкции архангельской Чумбаровки вызывают сомнения
22.09.17
5
31-летний турист из Архангельска захлебнулся в бассейне турецкого отеля
22.09.17
2
Города-побратимы: Архангельск, Вардё и Тромсё обсудили возможности сотрудничества
23.09.17
1
Сенаторы предложили уточнить правила страховых выплат при травмах на производстве
22.09.17
1
Виктор Павленко принял участие в открытии Маргаритинской ярмарки в Архангельске
22.09.17
1
Житель Архангельска попытался месяц прожить на МРОТ и похудел за 4 недели на 5 кг
15.09.17
1
Поморье готово войти в национальную стратегию развития рыбной отрасли
реклама
реклама
Новости компаний
23.09.17
227
В Архангельске стартовал XIII фестиваль студенческого творчества «Виват, студент!»
23.09.17
221
Юных архангельских книголюбов познакомили с творчеством молодого писателя
23.09.17
217
Познавательно-игровая программа по творчеству поэта Аушева состоялась в библиотеке
23.09.17
213
В Новодвинске обсудили вопросы доступной среды для маломобильных людей
23.09.17
205
Сотрудники Росреестра обсудили с архангельскими приставами вопросы взаимодействия
23.09.17
199
Архангельским семьям рассказали о мерах социальной поддержки мам и их младенцев
23.09.17
190
Читателей библиотеки познакомят с книгой Татьяны Зелениной «Тайны старого Дома»
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Цифра дня
|
Главные новости
111 млн рублей
сегодня 12:06
25
0
выделено в 2018 году на реконструкцию соломбальской набережной
<
>
Новости по теме
Более 110 млн рублей выделено на реконструкцию набережной в Соломбале в 2018 году
http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Bolee_110_mln_rublej_vydeleno_na_rekonstrukciju_naberezhnoj_v_Solombale_v_2018_godu/67443
версия для печати
25
0
0
0
Есть о чём рассказать? Пиши:
info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
скрыть
отправить комментарий
Главные новости
|
Лента новостей
Все новости
Под Архангельском иномарка с шестью пассажирами улетела в речку. Двое детей погибло
Опрокидывание автомобиля «Рено-Логан» произошло сегодня в половину шестого вечера на участке дороги Новодвинск - Катунино. В момент аварии в машине находилось шестеро человек, в том числе трое детей.
4254
0
Список жертв трагического ДТП под Архангельском пополнился еще одним человеком
2391
0
Группа «Кукрыниксы» заглянет в Архангельск, чтобы попрощаться со своими фанатами
Три машины получили повреждения при пожаре в автосервисе на окраине Архангельска
У покупателей алкоголя в интернете будут требовать паспорт
178
1
Юнармейское движение Поморья пополнилось вельским клубом «Бастион»
Сроки и качество работ при реконструкции архангельской Чумбаровки вызывают сомнения
Попытка запрыгнуть в отъезжающий «ПАЗик» закончилась для архангелогородки травмами
Новости по теме
|
Цифра дня
Более 110 млн рублей выделено на реконструкцию набережной в Соломбале в 2018 году
Цель мероприятий – укрепить размываемый паводками правый берег Северной Двины в Соломбальском округе. У местных жителей появится новая набережная с красивыми и удобными спусками к воде, пешеходными и велодорожками, фонарями и скамейками.
сегодня 11:58
109
Мобильная версия сайта
о проекте
|
политика конфиденциальности и пользовательское соглашение
|
реклама на сайте
|
контакты
Мы в соцсетях:
Приложение
для iPhone
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены.
Погода предоставлена
gismeteo.ru
. Информация об
Арктическом форуме 2017
.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080
закрыть
Отправить сообщение администрации
Вы можете написать нам свое замечание, пожелание, претензию, жалобу и вопрос по любой опубликованной информации или работе сайта News29.
Введите сообщение (не более 500 символов)
Осталось символов:
500
Ваше имя:
Ваш e-mail для связи:
Введите код, отображённый на рисунке:
обновить