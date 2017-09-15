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Цифра дня | Главные новости

120 лет

сегодня 00:16
10 0
назад в Архангельске появилась городская телефонная сеть
 >
Новости по теме
Последняя аналоговая телефонная станция прекратила свою работу в Архангельске
http://www.news29.ru/novosti/ekonomika/Poslednjaja_analogovaja_telefonnaja_stancija_prekratila_svoju_rabotu_v_Arhangelske/67206
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