Главные новости
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Новости компаний
Арктический форум 2017
Цифра дня
TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
15 сентября, пятница
00
:
36
Архангельск
+8
o
$
58.53
€
70.43
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
войти
|
выйти
ВК
|
Twitter
|
YouTube
|
Мобильная версия
старая версия сайта
|
добавить новость
|
горячая линия
TV-BOX
|
Фото
|
Арктический форум 2017
|
Интервью
ТОП 7
читаемые
|
обсуждаемые
13.09.17
1197
Суд арестовал имущество архангельской стройфирмы, утаившей 30 млн от налоговиков
12.09.17
762
Посетителей торговых центров массово эвакуируют в Архангельске
13.09.17
706
Почти десяток объектов в Архангельске подвергся атаке телефонных террористов
12.09.17
697
Архангельские следователи просят помочь в установлении личности убитой женщины
12.09.17
694
Волна «телефонного терроризма» докатилась до Архангельска
13.09.17
657
Житель Архангельской области застрелил охотника, не пустившего его ночевать
13.09.17
617
Первая в России остановка с мини-аттракционом смеха появилась в Архангельске
13.09.17
3
Архангельским школьникам предложили темы для написания итогового сочинения
12.09.17
2
Свыше 4 тысяч платных парковочных мест может появится в центре Архангельска
13.09.17
2
Юнармейцы Архангельска совершили первый в своей жизни прыжок с парашютом
11.09.17
2
Сергей Котлов может занять пост министра образования и науки Архангельской области
13.09.17
1
Перевозчики поделились своим видением реформ автобусного движения в Архангельске
13.09.17
1
Почти десяток объектов в Архангельске подвергся атаке телефонных террористов
13.09.17
1
Первая в России остановка с мини-аттракционом смеха появилась в Архангельске
реклама
реклама
Новости компаний
12.09.17
220
Курсы итальянского языка с нуля стартовали в лингвистическом центре «Полиглот»
12.09.17
137
Супер распродажа туристической одежды и обуви от сети магазинов «Лес и Дом»
12.09.17
132
Юным архангелогородцам и их родителям предлагают отметить День рождения Джульетты
12.09.17
126
Арт-витрина ремесел Северного края представлена в библиотеке Ломоносова
12.09.17
125
Городская детская библиотека им. Коковина приняла участие в книжном флешмобе
12.09.17
125
Кто вправе обратиться в орган регистрации прав с заявлением о кадастровом учете?
12.09.17
119
Бизнес и госучреждения Пинежья объединяют усилия для развития своего района
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Цифра дня
|
Главные новости
120 лет
сегодня 00:16
10
0
назад в Архангельске появилась городская телефонная сеть
<
>
Новости по теме
Последняя аналоговая телефонная станция прекратила свою работу в Архангельске
http://www.news29.ru/novosti/ekonomika/Poslednjaja_analogovaja_telefonnaja_stancija_prekratila_svoju_rabotu_v_Arhangelske/67206
версия для печати
10
0
0
0
Есть о чём рассказать? Пиши:
info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
скрыть
отправить комментарий
реклама
Главные новости
|
Лента новостей
Все новости
Новый глава Северодвинска представил общественности трех своих заместителей
Сегодня в ходе утренней пресс-конференции Игорь Скубенко, вступивший накануне в должность главы города корабелов, назвал имена первых трех своих замов. Еще одна должность помощника градоначальника пока остается вакантной.
703
0
Объявлен набор на Президентскую программу подготовки управленческих кадров
2729
3
Реклама
На Кузнеческом мосту в Архангельске легковушка «лоб в лоб» столкнулась с лесовозом
Поставка рыбы по Севморпути в центр России через Архангельск – реальный проект
Контактный театр под руководством опытнейшего актера создадут в Архангельске
94
1
Незаконный терминал у МРВ в Архангельске сносят с помощью экскаваторов-разрушителей
В Архангельске к теплу подключено более трети жилых домов
29-летняя архангелогородка зарезала своего сожителя, узнав про его измены
Новости по теме
|
Цифра дня
Последняя аналоговая телефонная станция прекратила свою работу в Архангельске
Памятная церемония, приуроченная к 120-летию городской телефонной сети, состоялась 13 сентября. С этого дня телекоммуникационная сеть столицы Поморья стала полностью цифровой.
13.09.17 23:43
510
3
Vadimych:
SG29, Радиосвязь имеет массу преимуществ перед проводной. При всех её недостатках. ) Это...
Мобильная версия сайта
о проекте
|
политика конфиденциальности и пользовательское соглашение
|
реклама на сайте
|
контакты
Мы в соцсетях:
Приложение
для iPhone
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены.
Погода предоставлена
gismeteo.ru
. Информация об
Арктическом форуме 2017
.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080
закрыть
Отправить сообщение администрации
Вы можете написать нам свое замечание, пожелание, претензию, жалобу и вопрос по любой опубликованной информации или работе сайта News29.
Введите сообщение (не более 500 символов)
Осталось символов:
500
Ваше имя:
Ваш e-mail для связи:
Введите код, отображённый на рисунке:
обновить