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16.09.17
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Ветхую деревяшку вместе с живущими там людьми подожгли в Архангельске в пятый раз
15.09.17
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15.09.17
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12 газопроводов
вчера 23:29
29
0
намерена построить в ближайшей перспективе на территории Архангельской области компания «Газпром»
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«Газпром» намерен реализовать в Архангельской области 12 инфраструктурных проектов
http://www.news29.ru/novosti/ekonomika/12_novyh_gazoprovodov_proektiruet_Gazprom_v_Arhangelskoj_oblasti/67312
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