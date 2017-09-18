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12 газопроводов

вчера 23:29
29 0
намерена построить в ближайшей перспективе на территории Архангельской области компания «Газпром»
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Новости по теме
«Газпром» намерен реализовать в Архангельской области 12 инфраструктурных проектов
http://www.news29.ru/novosti/ekonomika/12_novyh_gazoprovodov_proektiruet_Gazprom_v_Arhangelskoj_oblasti/67312
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