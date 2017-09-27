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196 иероглифов

сегодня 14:39
15 0
запомнила архангелогородка на телешоу «Удивительные люди»
 >
Новости по теме
Архангелогородка поразила зрителей телешоу на канале «Россия» своей чудо-памятью
http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Arhangelogorodka_porazila_zritelej_teleshou_na_kanale_Rossija_svoej_chudo_pamjatju/67535
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Архангелогородка поразила зрителей телешоу на канале «Россия» своей чудо-памятью
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