196 иероглифов

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запомнила архангелогородка на телешоу «Удивительные люди»
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Архангелогородка поразила зрителей телешоу на канале «Россия» своей чудо-памятью
http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Arhangelogorodka_porazila_zritelej_teleshou_na_kanale_Rossija_svoej_chudo_pamjatju/67535
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Архангелогородка поразила зрителей телешоу на канале «Россия» своей чудо-памятью
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