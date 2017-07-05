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04.07.17
1992
«Радиоактивную» пушку вывозят из архангельского парка
03.07.17
1464
В Архангельске специалисты проверяют радиационный фон у пушки в парке Победы
04.07.17
1409
В Архангельске из-за технеполадок маршрутный «ПАЗ» с пассажирами угодил в кювет
03.07.17
1330
Молодой архангелогородец решил «отдохнуть» на крыше девятиэтажки
04.07.17
1267
Архангельский выпускник сдал сразу три ЕГЭ на максимальный балл
04.07.17
1093
Радиационный фон у пушки-экспоната в центре Архангельска превышал норму в 100 раз
04.07.17
1065
История с пушкой в сквере Победы вызвала переполох у жителей Архангельска
04.07.17
18
История с пушкой в сквере Победы вызвала переполох у жителей Архангельска
03.07.17
9
В Архангельске специалисты проверяют радиационный фон у пушки в парке Победы
04.07.17
8
«Радиоактивную» пушку вывозят из архангельского парка
04.07.17
6
Радиационный фон в архангельском парке Победы находится в пределах нормы
04.07.17
6
Круизный лайнер премиум-класса «Нотика» в третий раз посетит Архангельск
04.07.17
5
Радиационный фон у пушки-экспоната в центре Архангельска превышал норму в 100 раз
02.07.17
3
Бойцы Росгвардии обеспечили охрану прибывшего в Архангельск итальянского лайнера
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Новости компаний
03.07.17
127
В Северодвинске стартовали продажи квартир в жилом комплексе «Атмосфера»
03.07.17
119
«Аквилон Инвест» предлагает квартиры с минимальным платежом по ипотечному кредиту
03.07.17
91
В «Архэнерго» приступил к работе энергетический стройотряд
04.07.17
81
Спецслужбы оперативно обезвредили муляж взрывного устройства на объекте «Архэнерго»
03.07.17
81
Ростуризм организует конференцию по развитию круизного туризма
04.07.17
77
Акция по случаю дня семьи, любви и верности пройдет в архангельской библиотеке
03.07.17
76
«АиФ. Доброе сердце» и TOY RU устроили для детей праздник
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1 млн раз
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0
воспользовались жители Поморья услугой электронной регистратуры
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Жители Поморья более миллиона раз воспользовались услугой электронной регистратуры
http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Zhiteli_Pomorja_bolee_milliona_raz_vospolzovalis_uslugoj_elektronnoj_registratury/65430
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В Архангельской области открыли понтонную переправу через Пинегу
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0
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1276
8
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