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1 млн раз

сегодня 15:58
30 0
воспользовались жители Поморья услугой электронной регистратуры
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Жители Поморья более миллиона раз воспользовались услугой электронной регистратуры
http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Zhiteli_Pomorja_bolee_milliona_raz_vospolzovalis_uslugoj_elektronnoj_registratury/65430
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