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200 млн рублей

сегодня 22:32
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составил товарооборот архангельской Маргаритинки в 2017 году
 >
Новости по теме
На Маргаритинской ярмарке в Архангельске продали 420 тонн картофеля и 30 тонн рыбы
http://www.news29.ru/novosti/ekonomika/Na_Margaritinskoj_jarmarke_v_Arhangelske_prodali_420_tonn_kartofelja_i_30_tonn_ryby/67646
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