200 млн рублей

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29.09.17
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29.09.17
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29.09.17
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29.09.17
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Руководитель Северного речного пароходства рассказал о перспективах предприятия
29.09.17
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Архангельский ученый открыл в Арктике новый вид шмелей
29.09.17
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Чиновники отрицают запреты на «революционный» спектакль в Архангельске
29.09.17
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Кошмар на улице Трамвайной в Архангельске поразил очевидцев своей жестокостью
30.09.17
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Пинежский аферист через соцсеть выманил деньги у 16 жителей Поморья
30.09.17
2
Архангелогородцам, подарившим животным приют и заботу, самим оказалась нужна помощь
29.09.17
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Архангельский минкульт наложил вето на спекталь Виктора Панова о революции
29.09.17
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Эксперт ЦБ советует архангелогородцам не спешить при оформлении кредита
30.09.17
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В Поморье подросток запутался при установке рыболовных сетей и утонул
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30.09.17
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Сотрудники Арктического спасательного центра покатали детей на аэроходе
30.09.17
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Архангельские судебные приставы проведут «День единого приёма граждан»
30.09.17
69
Итоги недели краеведческих знаний подвели в библиотеках Архангельска
30.09.17
65
Информацию о размере и остатке маткапитала можно получить на сайте ПФР
30.09.17
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Рыбный день: В Мексике выпал дождь из рыбы
30.09.17
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200 млн рублей
сегодня 22:32
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составил товарооборот архангельской Маргаритинки в 2017 году
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http://www.news29.ru/novosti/ekonomika/Na_Margaritinskoj_jarmarke_v_Arhangelske_prodali_420_tonn_kartofelja_i_30_tonn_ryby/67646
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Более двухсот миллионов рублей составил товарооборот Маргаритинки в 2017 году. Это соответствует уровню прошлого года.
сегодня 17:49
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