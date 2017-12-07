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Цифра дня | Главные новости

20 место

вчера 15:17
99 0
занимает Поморье в «зарплатном» рейтинге регионов
 >
Новости по теме
Архангельская область попала в «двадцатку» рейтинга регионов России по зарплатам
http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Arhangelskaja_oblast_popala_v_dvadcatku_rejtinga_regionov_Rossii_po_zarplatam/69494
99 0
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