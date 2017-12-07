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06.12.17
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06.12.17
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На шаг ближе к мечте: архангелогородец записал песню и собирается ехать на «Голос»
06.12.17
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Более пяти лет тюрьмы получила хитроумная котлашанка, обманувшая 201 человека
06.12.17
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05.12.17
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Глава Поморья Игорь Орлов получил «3+» в «Кремлевском рейтинге» губернаторов
06.12.17
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Большинство читателей News29 считают, что России надо бойкотировать Олимпиаду
05.12.17
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Архангельский роспотребнадзор озвучил фантомных поставщиков опасной незамерзайки
06.12.17
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06.12.17
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В Коряжме водитель «Камаза», спасая лису, угробил машину и пострадал сам
26.11.17
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Библиотека в Майской горке приглашает архангелогородцев на новогодние мероприятия
06.12.17
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Архангельский музыкант намерен судиться с известным рэпером Стимом
06.12.17
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06.12.17
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Гражданам с ограниченными возможностями - о мерах поддержки по линии ПФР
06.12.17
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Поздравляем победителей!
06.12.17
119
Старшеклассники области в рамках проекта «Мой шаг в будущее» посетили вузы Москвы
06.12.17
119
«МегаФон» позволяет общаться за границей в мессенджерах безлимитно
06.12.17
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1 декабря состоялся II Форум клубов молодых семей Архангельской области
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20 место
вчера 15:17
99
0
занимает Поморье в «зарплатном» рейтинге регионов
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Архангельская область попала в «двадцатку» рейтинга регионов России по зарплатам
http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Arhangelskaja_oblast_popala_v_dvadcatku_rejtinga_regionov_Rossii_po_zarplatam/69494
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