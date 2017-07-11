22 маршрут

Главные новости
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Новости компаний
Арктический форум 2017
Цифра дня
TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
11 июля, вторник
19
:
36
Архангельск
+20
o
$
58.58
€
65.32
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
войти
|
выйти
ВК
|
Twitter
|
YouTube
|
Мобильная версия
старая версия сайта
|
добавить новость
|
горячая линия
TV-BOX
|
Фото
|
Арктический форум 2017
|
Интервью
ТОП 7
читаемые
|
обсуждаемые
09.07.17
711
Фестиваль «Тайбола» перешагнул свой экватор
09.07.17
682
Трое человек погибли в ночной аварии на Болтинском шоссе в Котласе
09.07.17
527
Пьяное купание стало причиной смерти соломбальца
10.07.17
505
Врач северодвинской горбольницы ответит перед законом за «левые» больничные
10.07.17
457
Архангельский стадион «Буревестник» включен в реестр недостроенных спортобъектов
09.07.17
443
В Поморье пьяный водитель иномарки устроил лобовую аварию с «семеркой»
10.07.17
409
Власти Архангельска взялись за создание мобильного приложения «Активный гражданин»
10.07.17
16
Власти Архангельска взялись за создание мобильного приложения «Активный гражданин»
10.07.17
7
Минздрав намерен ограничить скрытую рекламу алкоголя в кино
10.07.17
5
Архангельский стадион «Буревестник» включен в реестр недостроенных спортобъектов
07.07.17
5
В Архангельскую область не пустили мясо и «молочку» из Финляндии
07.07.17
4
Создание молодежной зоны отдыха на набережной Архангельска подходит к завершению
09.07.17
3
Фестиваль «Тайбола» перешагнул свой экватор
08.07.17
3
Очистные сооружения разорившегося СЦБК станут собственностью Архангельска
реклама
реклама
Новости компаний
10.07.17
147
Работающим пенсионерам: с 2018 года изменится порядок индексации пенсий
10.07.17
145
В Северодвинске на 1-й очереди жилого комплекса «Парус» завершается остекление окон
10.07.17
139
В Цигломени открылся детский летний читальный зал
10.07.17
134
О способах защиты недвижимого имущества рассказали в архангельском Росреестре
10.07.17
128
В России с 2018 года не будет радиаторов, не соответствующих ГОСТу
10.07.17
126
«Аквилон Инвест»: с заботой о каждом клиенте
10.07.17
126
Ростуризм провел Конференцию по развитию круизного туризма
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Цифра дня
|
Главные новости
22 маршрут
сегодня 19:14
17
0
исчезнет с улиц Архангельска
<
>
Новости по теме
Автобусы 22-го маршрута перестанут выходить на линию в Архангельске уже к выходным
http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Avtobusnyj_marshrut_nomer_22_zakryvajut_v_Arhangelske/65554
версия для печати
17
0
0
0
Есть о чём рассказать? Пиши:
info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
скрыть
отправить комментарий
Главные новости
|
Лента новостей
Все новости
После демонтажа радиоактивная зенитка может вернуться в архангельский парк Победы
Зенитка из сквера Победы обследуется специалистами Беломорской военно-морской базы. Уже известно, что повышенный фон излучает на все оружие, а лишь один его элемент.
526
2
Работающим пенсионерам: с 2018 года изменится порядок индексации пенсий
1557
0
Инициатору стройки в «ювелирном» доме Архангельска придется свернуть все работы
Автобусы 22-го маршрута перестанут выходить на линию в Архангельске уже к выходным
Филиал проблемного банка «Югра» в Архангельской области приостановил работу
90
0
Платежные документы «Архэнергосбыт» выдаются в пунктах обслуживания клиентов
29-летий житель Архангельской области утонул, купаясь в необорудованном месте
Поморская теннисистка после перерыва из-за травмы отметилась на турнире в Сербии
Новости по теме
|
Цифра дня
Автобусы 22-го маршрута перестанут выходить на линию в Архангельске уже к выходным
Работа общественного транспорта прекращается на данном направлении с 14 июля. Причина - истечение сроков действия карт маршрута.
сегодня 15:36
446
3
Kedaly:
Спасибо, что альтернативу оставили...
Мобильная версия сайта
о проекте
|
пользовательское соглашение
|
реклама на сайте
|
контакты
Мы в соцсетях:
Приложение
для iPhone
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены.
Погода предоставлена
gismeteo.ru
. Информация об
Арктическом форуме 2017
.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080
закрыть
Отправить сообщение администрации
Вы можете написать нам свое замечание, пожелание, претензию, жалобу и вопрос по любой опубликованной информации или работе сайта News29.
Введите сообщение (не более 500 символов)
Осталось символов:
500
Ваше имя:
Ваш e-mail для связи:
Введите код, отображённый на рисунке:
обновить