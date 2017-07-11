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22 маршрут

сегодня 20:00
33 0
исчезнет с улиц Архангельска
 >
Новости по теме
Автобусы 22-го маршрута перестанут выходить на линию в Архангельске уже к выходным
http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Avtobusnyj_marshrut_nomer_22_zakryvajut_v_Arhangelske/65554
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