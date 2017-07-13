24 млн рублей

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11.07.17
1929
Работы по строительству окружной развязки в Архангельске идут с опережением графика
12.07.17
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Выпавшая в Архангельске из окна беременная женщина чудом избежала серьезных травм
12.07.17
716
Власти Архангельска ищут собственников ветхого жилья
11.07.17
699
Автобусы 22-го маршрута перестанут выходить на линию в Архангельске уже к выходным
12.07.17
688
Два сотрудника архангельской больницы ответят в суде за смерть младенца в клинике
12.07.17
530
4-летняя девочка угодила под колеса автомобиля в Северодвинске: ребенок в больнице
11.07.17
488
Поморье не смогло выполнить майские указы по индексации зарплат в сфере образования
11.07.17
11
Поморье не смогло выполнить майские указы по индексации зарплат в сфере образования
11.07.17
7
Автобусы 22-го маршрута перестанут выходить на линию в Архангельске уже к выходным
12.07.17
5
Власти Архангельска ищут собственников ветхого жилья
12.07.17
4
Более 400 осужденных Архангельской области вышли на свободу раньше срока
12.07.17
4
В администрации Архангельска новое назначение
11.07.17
4
Филиал проблемного банка «Югра» в Архангельской области приостановил работу
11.07.17
2
После демонтажа радиоактивная зенитка может вернуться в архангельский парк Победы
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Новости компаний
11.07.17
140
Новодвинцы одобрили дизайн-проекты благоустройства аллеи и дворовых территорий
12.07.17
96
Tele2 расширила возможности пополнения баланса
12.07.17
96
Молодые архангельские семьи собрались в библиотеке для изучения Северного края
11.07.17
91
Кадастровая палата отвечает на вопросы правообладателей объектов недвижимости
11.07.17
89
AliExpress вместе с Почтой России полностью перейдут на регистрируемые отправления
12.07.17
88
Архангельские кадастровики рассказали о некоторых вопросах учета земель
12.07.17
87
Жители Архангельской области предпочитают обращаться за назначением пенсии онлайн
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заработала в 2016 году Ольга Епифанова, попав в список самых высокооплачиваемых женщин во власти
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http://www.news29.ru/novosti/politika/_Forbes_vkljuchil_Olgu_Epifanovu_v_chislo_bogatejshih_zhenschin_v_rossijskoj_vlasti/65617
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«Forbes» включил Ольгу Епифанову в число богатейших женщин в российской власти
Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова заняла в опубликованном рейтинге издания почетную третью строчку, опередив даже председателя верхней палаты российского парламента Валентину Матвиенко.
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0
Рассадник тараканов зафиксирован в одном из коллекторов в центре Архангельска
2137
1
Подпольную плантацию конопли обнаружили полицейские вблизи жд-воказала Архангельска
Оптимизация транспортной сети в Архангельске коснулась еще 2-х автобусных маршрутов
В администрации Архангельска новое назначение
2121
6
Работы по строительству окружной развязки в Архангельске идут с опережением графика
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«Forbes» включил Ольгу Епифанову в число богатейших женщин в российской власти
Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова заняла в опубликованном рейтинге издания почетную третью строчку, опередив даже председателя верхней палаты российского парламента Валентину Матвиенко.
сегодня 21:36
460
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