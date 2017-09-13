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12.09.17
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Посетителей торговых центров массово эвакуируют в Архангельске
11.09.17
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Руководитель агентства по спорту Архангельской области покидает свой пост
12.09.17
754
Волна «телефонного терроризма» докатилась до Архангельска
12.09.17
727
Архангельские следователи просят помочь в установлении личности убитой женщины
11.09.17
691
Сергей Котлов может занять пост министра образования и науки Архангельской области
12.09.17
665
Житель Поморья исполосовал ножом своего знакомого в ходе конфликта из-за ДТП
11.09.17
599
Во вторник в квартиры жителей Архангельска начнет поступать тепло
12.09.17
8
Перспективы развития пивоваренной отрасли в регионе обсудят в Архангельске
11.09.17
3
Историк решил вынести проблему Архангельского госархива на федеральный уровень
09.09.17
3
Перебоями в работе «Нордавиа» и «Аэрофлота» заинтересовался архангельский омбудсмен
12.09.17
2
Свыше 4 тысяч платных парковочных мест может появится в центре Архангельска
12.09.17
2
«Партия самовыдвиженцев» набирает обороты в Архангельской области
11.09.17
1
Во вторник в квартиры жителей Архангельска начнет поступать тепло
11.09.17
1
В Каргополе рабочий упал с крыши во время ремонта: мужчина разбился насмерть
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Новости компаний
11.09.17
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В самой северной в мире гостинице «Novotel-Архангельск» завершается отделка номеров
12.09.17
249
Бизнес и госучреждения Пинежья объединяют усилия для развития своего района
12.09.17
177
Курсы итальянского языка с нуля стартовали в лингвистическом центре «Полиглот»
12.09.17
161
Почта России запустила новый паблик аккаунт для коммуникации с клиентами в Viber
12.09.17
155
Окружная библиотека приглашает архангельские семьи на осенние посиделки
12.09.17
153
Пинежский Леший объявляет конкурс птичьих кормушек
12.09.17
147
Кто вправе обратиться в орган регистрации прав с заявлением о кадастровом учете?
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2 тысячи
вчера 23:23
50
0
случаев заболевания ОРВИ зарегистрировано в Архангельске за неделю
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Почти пять тысяч заболевших ОРВИ зарегистрировано за неделю в Архангельской области
http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Pochti_pjat_tysjach_sluchaev_zabolevanija_ORVI_zaregistrirovano_v_Arhangelskoj_oblasti/67192
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Последняя аналоговая телефонная станция прекратила свою работу в Архангельске
Памятная церемония, приуроченная к 120-летию городской телефонной сети, состоялась 13 сентября. С этого дня телекоммуникационная сеть столицы Поморья стала полностью цифровой.
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Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора начинают еженедельный мониторинг за заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Пока эпидемический порог ниже на 29,1%.
вчера 14:59
315
1
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Осталось совсем немного, чтобы побить печальный анти-рекорд по заболевшим, ещё с неделю...
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