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300 учителей

сегодня 10:04
36 0
пополнили после окончания вуза школы Архангельской области в 2017 году
 >
Новости по теме
Школы Поморья пополнили в этом году почти 300 молодых педагогов
http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Shkoly_Pomorja_popolnili_v_etom_godu_pochti_300_molodyh_pedagogov/67792
36 0
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