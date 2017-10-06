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04.10.17
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С 10 декабря меняется расписание поездов по маршруту Котлас - Архангельск
04.10.17
822
Большая часть Архангельска останется без воды из-за новых задвижек
05.10.17
699
В Архангельске легковушка врезалась в груженый лесом большегруз
05.10.17
679
Центр пляжных видов спорта планируют построить в Архангельске
04.10.17
670
В ТОП-500 лучших школ России вошли пять образовательных учреждений Поморья
05.10.17
619
Водитель лесовоза признан виновным в столкновении с легковушкой в Архангельске
04.10.17
611
Владимир Познер готов вывести оппозиционера Навального на «чистую воду»
05.10.17
5
Центр пляжных видов спорта планируют построить в Архангельске
05.10.17
2
Водитель лесовоза признан виновным в столкновении с легковушкой в Архангельске
05.10.17
2
Игорь Орлов за три года потерял четыре позиции в медиарейтинге губернаторов
04.10.17
2
«Лесозавод 25» успешно реализует природоохранный проект «Эколята»
04.10.17
2
Пропавший в дельте Северной Двины пенсионер-рыбак вернулся живым и невредимым домой
03.10.17
1
Игорь Годзиш поднялся на один пункт в медиарейтинге глав городов
03.10.17
1
Получивший взятку в виде бани архангельский чиновник распрощался с имуществом
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Новости компаний
05.10.17
225
«Чиж &Co» выступит в Архангельске 14 октября
04.10.17
150
В Москве прошла II Международная конференция «Социальные инновации»
05.10.17
148
ОАО «ВИЛС» проведет внеочередное собрание акционеров в связи со сменой гендиректора
04.10.17
142
Новый сервис подачи заявлений на перерасчет пенсии заработал на сайте ПФР
05.10.17
141
Кружок обучения чтению начинает работу в детской библиотеке Архангельска
05.10.17
138
Вторая Октябрьская библиотека проводит осенние творческие мастер-классы
04.10.17
132
Интеллектуальные игры для школьников пройдут в библиотеках Архангельска
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300 учителей
сегодня 10:04
36
0
пополнили после окончания вуза школы Архангельской области в 2017 году
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Школы Поморья пополнили в этом году почти 300 молодых педагогов
http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Shkoly_Pomorja_popolnili_v_etom_godu_pochti_300_molodyh_pedagogov/67792
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«Водоканал» восстановил подачу воды в центре Архангельска
Минувшей ночью специалисты «Водоканала» проводили работы по замене на сетях задвижки диаметром 800 мм. В связи с этим было отключено водоснабжение. В настоящее время подача воды возобновляется.
501
1
Большая часть Архангельска останется без воды из-за новых задвижек
2162
2
Учёные считают паразитарное заболевание причиной аварий на дорогах
В Онеге любителя пьяной езды поместили под домашний арест
Игорь Орлов за три года потерял четыре позиции в медиарейтинге губернаторов
651
3
В Архангельской области выросло число преступлений, связанных с врачебными ошибками
За 9 месяцев в аэропорту Архангельска выявлено восемь инфекционных больных
Тюремный срок получил экс-глава дорожного предприятия Нарьян-Мара за присвоение
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Школы Поморья пополнили в этом году почти 300 молодых педагогов
5 октября впервые свой профессиональный праздник – День учителя – отмечают почти 300 молодых наставников, которые начали свою трудовую деятельность в школах Архангельской области в 2017 году.
вчера 14:59
466
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