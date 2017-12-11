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23
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в Архангельске претендуют на благоустройство в 2018 году
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http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Tri_desjatka_arhangelskih_dvorov_blagoustrojat_v_2018_godu/69588
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