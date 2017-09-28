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30 ларьков
сегодня 17:11
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0
снесут в Архангельске до конца года
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Более 30 незаконных ларьков снесут в Архангельске до конца года
http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Bolee_30_nezakonnyh_larkov_snesut_v_Arhangelske_do_konca_goda/67592
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Vadimych:
Boater, Служба такая )...
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