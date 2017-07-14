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311 лифтов

сегодня 17:39
30 0
заменят в жилых домах на территории Архангельской области до конца года
 >
Новости по теме
Более 300 лифтов заменят до конца года в жилых домах на территории Поморья
http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/V_Pomore_nachalas_zamena_liftov_po_programme_kapremonta/65644
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