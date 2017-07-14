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13.07.17
1902
Рассадник тараканов зафиксирован в одном из коллекторов в центре Архангельска
12.07.17
920
В администрации Архангельска новое назначение
12.07.17
718
Выпавшая в Архангельске из окна беременная женщина чудом избежала серьезных травм
13.07.17
688
Главу Котласского района Светлану Бральнину отправили из СИЗО под домашний арест
13.07.17
658
Оптимизация транспортной сети в Архангельске коснулась еще 2-х автобусных маршрутов
12.07.17
614
Власти Архангельска ищут собственников ветхого жилья
13.07.17
500
«Forbes» включил Ольгу Епифанову в число богатейших женщин в российской власти
12.07.17
5
Власти Архангельска ищут собственников ветхого жилья
11.07.17
4
Поморье не смогло выполнить майские указы по индексации зарплат в сфере образования
12.07.17
3
Израильский город Ашдод поделится с Архангельском опытом развития инфраструктуры
13.07.17
2
Оптимизация транспортной сети в Архангельске коснулась еще 2-х автобусных маршрутов
12.07.17
2
В администрации Архангельска новое назначение
13.07.17
1
Тысяча квот на бесплатное эко выделят в этом году для жителей Архангельской области
13.07.17
1
Компания «Аэрофлот» отменила рейс до Архангельска из-за ухудшения погоды в Москве
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Новости компаний
13.07.17
185
В сквере Коковина продолжаются детские чтения под открытым небом
13.07.17
173
Житель Архангельской области заплатил долги, чтобы уехать на работу в Казахстан
13.07.17
155
Цикл мероприятий ко Дню военно-морского флота пройдет в библиотеках Архангельска
12.07.17
144
Архангельские кадастровики рассказали о некоторых вопросах учета земель
13.07.17
137
TOY RU приготовила подарки призерам шоу «Фейерверк талантов»
13.07.17
130
«Архэнерго» выполняет расчистку трасс линий электропередачи
12.07.17
126
Жители Архангельской области предпочитают обращаться за назначением пенсии онлайн
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Главные новости
311 лифтов
сегодня 17:39
30
0
заменят в жилых домах на территории Архангельской области до конца года
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Более 300 лифтов заменят до конца года в жилых домах на территории Поморья
http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/V_Pomore_nachalas_zamena_liftov_po_programme_kapremonta/65644
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Два человека погибли, еще двое серьезно пострадали в ДТП в Устьянском районе
Авария произошла сегодня около четырех часов утра на автомобильной дороге Октябрьский-Тарнога. Отечественная легковушка вылетела с трассы и врезалась в дерево.
585
0
Теплая погода с дождями и грозами ожидается в Архангельской области в выходные
282
0
В Архангельске пройдет финал крупнейшего в Поморье турнира по пляжному волейболу
Участники «Плавучего университета» спасли от обезвоживания экипаж судна «Алдан»
За 2 недели пятеро жителей Поморья предпочли электронный больничный бумажной версии
118
0
Более 300 лифтов заменят до конца года в жилых домах на территории Поморья
Архангельские либерал-демократы внесли законопроект по «северным» и МРОТ
Архангелогородец в пьяном угаре забил своего отца до смерти
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Более 300 лифтов заменят до конца года в жилых домах на территории Поморья
В рамках реализации региональной программы по капремонту многоквартирных домов в Архангельске заменят 132 лифта, в Северодвинске - 144, в Новодвинске - 21, в Коряжме - 9, в Мирном - 5. На эти цели направлено свыше 600 млн рублей.
сегодня 16:53
116
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