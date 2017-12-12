365 млн рублей

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11.12.17
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10.12.17
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11.12.17
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Почем рыбка? В Архангельске проверили торговцев морепродуктов «с ящиков»
11.12.17
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Архангелогородцев ждет очередное падение напора воды в кранах из-за аварии на сетях
10.12.17
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Жители Катунино гадают о причинах двухдневного новогоднего преображения поселка
11.12.17
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В Поморье босой автомобилист в дымящейся одежде пытался тушить машину
10.12.17
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В бюджете Архангельской области нет денег на обеспечение «северных» сверх МРОТ
11.12.17
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Вечеринки в двух ночных клубах Архангельска прервались стрельбой
11.12.17
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Почем рыбка? В Архангельске проверили торговцев морепродуктов «с ящиков»
11.12.17
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В Госдуме нашли конфликт интересов в действиях архангельского депутата Палкина
08.12.17
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В Архангельске назвали имена лучших юристов
09.12.17
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Шаг в бездну. Что происходит по минутам с рыбаком при провале под лёд?
09.12.17
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Юные спортсмены Архангельска готовятся ко Всемирному дню футбола
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10.12.17
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Ответ России и Беларуси на вызов будущего может быть только союзным – доклад СОНАР
11.12.17
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Объём ипотечных выдач в Банке УРАЛСИБ за 11 месяцев 2017 года превысил 22 млрд руб
11.12.17
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Tele2 выпустила карту «Другие правила» с Тинькофф Банком
11.12.17
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Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Время делать подарки» с кэшбэком до 10%
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365 млн рублей
сегодня 12:39
15
0
в виде налогов не заплатили жители Поморья в срок
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Жители Поморья не заплатили в бюджет 365 млн рублей в виде налогов
http://www.news29.ru/novosti/ekonomika/Zhiteli_Pomorja_ne_doplatili_v_bjudzhet_365_mln_rublej_v_vide_nalogov/69636
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В Архангельске водитель без прав сбил ребенка на светофоре и уехал
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