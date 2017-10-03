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Цифра дня | Главные новости

38 спортзалов

сегодня 18:27
29 0
отремонтированы за последние 3 года в сельских школах Поморья
 >
Новости по теме
В архангельской школе №93 открылся обновлённый спортзал
http://www.news29.ru/novosti/sport/V_arhangelskoj_shkole_93_otkrylsja_obnovljonnyj_sportzal/67726
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