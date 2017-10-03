38 спортзалов

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Власти сделали все для проведения оппозиционного митинга в Архангельске
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01.10.17
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«Хитовый» мебельный магазин в Архангельске приостановил работу из-за пожара
02.10.17
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02.10.17
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Трое парней под покровом тьмы взломали дверь в один из корпусов САФУ
02.10.17
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С 5 на 6 октября город Архангельск за исключением окраин останется без воды
02.10.17
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Выпавшее из лесовоза бревно протаранило встречную машину на трассе в Устьянах
01.10.17
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Череду массовых мероприятий в Архангельске завершил митинг сторонников Навального
01.10.17
4
Власти сделали все для проведения оппозиционного митинга в Архангельске
02.10.17
3
В привокзальном районе Архангельска работают следователи и криминалисты
02.10.17
2
Центры микрозаймов покинут остановки общественного транспорта в Архангельске
01.10.17
2
Возведение выставочного экспо-центра в Архангельске планируют завершить в 2018 году
02.10.17
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Сотни молодых архангелогородцев предпочли фестивалю фейерверков шоу Навального
02.10.17
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«Культурный рюкзак» направит архангельских школьников на выставки и концерты
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Новости компаний
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К строительству жилья в Архангельской области подключились зарубежные архитекторы
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сегодня 18:27
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отремонтированы за последние 3 года в сельских школах Поморья
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В архангельской школе №93 открылся обновлённый спортзал
http://www.news29.ru/novosti/sport/V_arhangelskoj_shkole_93_otkrylsja_obnovljonnyj_sportzal/67726
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Причиной экстренной эвакуации архангельского техникума стал забытый ноутбук
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