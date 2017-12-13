3,7 миллиарда

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Стрельба в ночных клубах Архангельска связана с денежными разборками
12.12.17
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ЧП с падением архангелогородца в яму с кипятком заинтересовались следователи
12.12.17
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В Поморье на несколько часов могут увеличить время продажи алкоголя
12.12.17
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В Архангельской области около 300 почтовых посылок «выкинули» в снег
11.12.17
785
Вечеринки в двух ночных клубах Архангельска прервались стрельбой
11.12.17
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Архангелогородцев ждет очередное падение напора воды в кранах из-за аварии на сетях
12.12.17
12
В Поморье на несколько часов могут увеличить время продажи алкоголя
12.12.17
12
В Архангельске водитель без прав сбил ребенка на светофоре и уехал
12.12.17
8
Экс-мэр Архангельска пытается втянуть Путина в рекламу своих арт-проектов
12.12.17
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Прокуратура обнаружила в архангельских магазинах подозрительные шубки и ботинки
12.12.17
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Арбитражный суд Архангельска вновь отказался признать «Водоканал» банкротом
12.12.17
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В архангельской школе завершается ремонт рухнувшего весной козырька
11.12.17
3
Архангелогородцев ждет очередное падение напора воды в кранах из-за аварии на сетях
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Бизнес новости
11.12.17
158
Tele2 выпустила карту «Другие правила» с Тинькофф Банком
11.12.17
153
Объём ипотечных выдач в Банке УРАЛСИБ за 11 месяцев 2017 года превысил 22 млрд руб
11.12.17
135
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Время делать подарки» с кэшбэком до 10%
12.12.17
43
Метрологи «Архэнерго» прошли процедуру подтверждения компетентности
12.12.17
39
Tele2 запустила конвейер виртуальных операторов связи
12.12.17
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Жители Архангельска оставили отзывы о лучшем жилом комплексе России
12.12.17
29
В «Архэнерго» введен режим повышенной готовности
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3,7 миллиарда
сегодня 11:44
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составит дорожный фонд Поморья в 2018 году
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Объем дорожного фонда на текущий год уменьшился в Поморье более чем на треть
http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Dorozhnyj_fond_Arhangelskoj_oblasti_umenshaetsja_vtoroj_god_podrjad/69685
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В Архангельске сотруднику Росимущества предъявлено обвинение в коррупции
Завершилось расследование уголовного дела в отношении сотрудника межрегионального территориального управления Росимущества, который обвиняется в получении двух взяток общей суммой более 6 миллионов рублей.
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Дорожный фонд Архангельской области уменьшается второй год подряд
Если в 2016 году на дороги Поморья было выделено более 6 миллиардов рублей, то в 2017 уже 4,9 миллиарда. В 2018 году региональный дорожный фонд пока составляет почти 3,7 миллиарда.
сегодня 11:09
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Объем дорожного фонда на текущий год уменьшился в Поморье более чем на треть
«Архангельскавтодор» озвучил планы дорожно-строительных работ. На эти цели в 2017 году выделено около 4 миллиардов, более половины из которых планируется пустить на содержание дорог, остальное — на строительство и реконструкцию.
13.04.17 12:38
1030
1
Владимир С.:
Всё до кучи, а результат двойная колея....
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