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3,7 миллиарда

сегодня 11:44
7 0
составит дорожный фонд Поморья в 2018 году
 >
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Дорожный фонд Архангельской области уменьшается второй год подряд
Объем дорожного фонда на текущий год уменьшился в Поморье более чем на треть
http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Dorozhnyj_fond_Arhangelskoj_oblasti_umenshaetsja_vtoroj_god_podrjad/69685
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В Архангельске сотруднику Росимущества предъявлено обвинение в коррупции
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Дорожный фонд Архангельской области уменьшается второй год подряд
Дорожный фонд Архангельской области уменьшается второй год подряд
Если в 2016 году на дороги Поморья было выделено более 6 миллиардов рублей, то в 2017 уже 4,9 миллиарда. В 2018 году региональный дорожный фонд пока составляет почти 3,7 миллиарда.
сегодня 11:09
78
 
Объем дорожного фонда на текущий год уменьшился в Поморье более чем на треть
Объем дорожного фонда на текущий год уменьшился в Поморье более чем на треть
«Архангельскавтодор» озвучил планы дорожно-строительных работ. На эти цели в 2017 году выделено около 4 миллиардов, более половины из которых планируется пустить на содержание дорог, остальное — на строительство и реконструкцию.
13.04.17 12:38
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Владимир С.: Всё до кучи, а результат двойная колея....
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