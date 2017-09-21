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Цифра дня | Главные новости

3 дня

вчера 23:39
50 0
провел архангелогородец вместе с погибшим товарищем на необитаемом острове в Белом море
 >
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Три дня провел архангелогородец на необитаемом острове вместе с погибшим товарищем
http://www.news29.ru/novosti/proishestvija/Tri_dnja_provel_arhangelogorodec_na_neobitaemom_ostrove_vmeste_s_pogibshim_tovarischem/67391
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