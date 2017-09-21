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Один из героев «банного скандала» на Соловках задержан в Архангельске за взятку
19.09.17
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Владимир Путин одобрил планы реконструкции аэропортов в Архангельске и на Соловках
20.09.17
607
В Поморье приставы арестовали автомобиль у приехавшей к ним на прием бизнес-леди
20.09.17
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19.09.17
546
«Газпром» намерен построить в Архангельской области школу, детский сад и больницу
19.09.17
543
Архангельские энергетики предупреждают похитителей электричества: риск не оправдан!
20.09.17
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В Архангельске начал работу проект по профилактике супружеских разводов
20.09.17
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«Дело о четырех шурупах» может сподвигнуть власти на реставрацию дома Вальневой
20.09.17
5
Неравнодушные архангелогородцы высказались в защиту животных
20.09.17
3
Жители архангельской окраины и депутаты выступают против закрытия местной бани
20.09.17
3
Архангельский бизнес представит на Маргаритинке свои новаторские проекты
19.09.17
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Владимир Путин одобрил планы реконструкции аэропортов в Архангельске и на Соловках
20.09.17
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В судьбу затяжного строительства речного вокзала в Архангельске вмешались археологи
20.09.17
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Новости компаний
20.09.17
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«Морошка-хаус» вырастет к 2020 году в центральной части Архангельска
19.09.17
169
Во дворе новостройки «Омега Хаус» в Архангельске монтируют детскую площадку
19.09.17
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Северодвинцы заложили именные кирпичи в стены жилого комплекса «Атмосфера»
19.09.17
147
Форум работающей молодежи поможет узнать о профессиональных привилегиях молодых
19.09.17
144
В честь 15-летия «Опоры России» выпущена почтовая открытка
19.09.17
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Мастер-класс по «бросовому рукоделию» провели в окружной библиотеке Архангельска
20.09.17
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3 дня
вчера 23:39
50
0
провел архангелогородец вместе с погибшим товарищем на необитаемом острове в Белом море
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Три дня провел архангелогородец на необитаемом острове вместе с погибшим товарищем
http://www.news29.ru/novosti/proishestvija/Tri_dnja_provel_arhangelogorodec_na_neobitaemom_ostrove_vmeste_s_pogibshim_tovarischem/67391
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В судьбу затяжного строительства речного вокзала в Архангельске вмешались археологи
Сложность в том, что часть земельного участка и предполагаемый объект попали в особо охраняемую зону, где к тому же обнаружены древние артефакты. Все это в комплексе затормозило процесс строительства.
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