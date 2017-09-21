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Арктический форум 2017
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18.09.17
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В Поморье вышли на след четы риэлторов, убивших из-за жилья ветерана и его сестру
18.09.17
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До открытия Маргаритинской ярмарки в Архангельске остались считанные дни
19.09.17
514
В Архангельске поймана банда наркодилеров, торговавших наркотиками через Интернет
19.09.17
499
Архангельские энергетики предупреждают похитителей электричества: риск не оправдан!
19.09.17
469
100 к 1: офисные красавицы Архангельска поборются за корону и титул «самой-самой»
18.09.17
469
На предприятии «Горсвет» в Архангельске начались сокращения рядовых работников
18.09.17
459
В Архангельской области иномарка насмерть сбила шедшего по краю дороги подростка
17.09.17
5
Работающая молодежь Архангельской области соберется на очередной деловой форум
18.09.17
3
На предприятии «Горсвет» в Архангельске начались сокращения рядовых работников
15.09.17
3
Поморье готово войти в национальную стратегию развития рыбной отрасли
19.09.17
2
Архангельские приставы будут выявлять должников на Маргаритинской ярмарке
18.09.17
2
Обманутые архангельские дольщики решили на улице выяснить отношения с властями
16.09.17
2
Советником главы Северодвинска впервые в истории города стала женщина
15.09.17
2
Игорь Орлов заявил о необходимости поддержки рыболовецких колхозов и аквакультуры
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Новости компаний
18.09.17
220
Абоненты Tele2 настроят тарифы под свои потребности
18.09.17
165
В детской библиотеке имени Коковина вновь заработал кружок «АБВГДейка»
18.09.17
154
Инвестиционная энергетическая конференция состоится в Архангельске 29 сентября
18.09.17
154
В Архангельске и Северодвинске «Аквилон Инвест» провел «Праздник кирпича»
18.09.17
145
Вопросы инновационного развития Арктики обсудили в Поморье
19.09.17
136
Северодвинцы заложили именные кирпичи в стены жилого комплекса «Атмосфера»
19.09.17
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В честь 15-летия «Опоры России» выпущена почтовая открытка
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3 юбилея
сегодня 00:11
25
0
отметят в ходе предстоящего концертного сезона артисты Поморской филармонии
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Юбилейный сезон Поморская филармония отметит яркими концертами и новыми проектами
http://www.news29.ru/novosti/kultura/Jubilejnyj_sezon_Pomorskaja_filarmonija_otmetit_jarkimi_koncertami_i_proektami/67355
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Один из героев «банного скандала» на Соловках задержан в Архангельске за взятку
Руководитель «Соловецкого многофункционального центра» Михаил Магид, засветившийся минувшей зимой в скандальном видео вместе с главой муниципалитета Евгением Тютюковым, задержан накануне в аэропорту Талаги по подозрению в получении крупной взятки.
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«Морошка-хаус» вырастет к 2020 году в центральной части Архангельска
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Знаменитые полотна Ван Гога оживут в стенах архангельского торгового центра
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Юбилейный сезон Поморская филармония отметит яркими концертами и новыми проектами
В Камерном зале Поморской филармонии состоялась пресс-конференция, посвящённая юбилейному 80-у концертному сезону. Он будет проходить под знаком трех знаменательных дат.
вчера 20:15
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