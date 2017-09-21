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Цифра дня | Главные новости

3 юбилея

сегодня 00:11
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отметят в ходе предстоящего концертного сезона артисты Поморской филармонии
 >
Новости по теме
Юбилейный сезон Поморская филармония отметит яркими концертами и новыми проектами
http://www.news29.ru/novosti/kultura/Jubilejnyj_sezon_Pomorskaja_filarmonija_otmetit_jarkimi_koncertami_i_proektami/67355
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