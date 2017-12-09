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41 человек

сегодня 11:31
52 0
привлечен с начала года к уголовной ответственности за коррупцию в Поморье
 >
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Дай, Джим, на лапу мне: в Архангельске подводят итоги борьбы с коррупцией
http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Daj_Dzhim_na_schaste_lapu_mne_v_Arhangelske_podvodjat_itogi_borby_s_korrupciej_/69562
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