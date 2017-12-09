41 человек

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Арктический форум 2017
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Привокзальный район Архангельска обретет «водную автономию»
08.12.17
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В Архангельске назвали имена лучших юристов
08.12.17
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Почем зачет? Еще один нечистый на руку преподаватель попался в Архангельске
08.12.17
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Заброшенный плавучий ресторан «Триумф» признан опасным для архангелогородцев
07.12.17
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Независимый эксперт вступился за использование соли на архангельских дорогах
08.12.17
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Перед Новым годом в РЖД рассказали о полноправных хозяевах нижних полок в поездах
08.12.17
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В Няндомском районе за пощечину женщина зарезала возлюбленного кухонным ножом
07.12.17
2
В Архангельске началась установка павильона ожидания на площади Ленина
07.12.17
2
Архангельская область попала в «двадцатку» рейтинга регионов России по зарплатам
07.12.17
2
Часть улицы Садовой провалилась под землю из-за аварии на теплосетях в Архангельске
06.12.17
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60 бесплатных поездок в квартал получат пенсионеры-льготники Архангельска
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Новости компаний
08.12.17
310
Квартиры, из окон которых виден весь Архангельск - с эксклюзивной скидкой
07.12.17
209
Группа «Кукрыниксы» выступит с прощальным концертом в Архангельске 16 декабря
08.12.17
139
В личном кабинете на сайте Пенсионного фонда можно получить дубликат СНИЛС
08.12.17
120
Tele2 раздает интернет терабайтами
07.12.17
116
Команда Плесецких электрических сетей победила в областной профсоюзной Спартакиаде
07.12.17
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Качество работы многофункциональных центров оценили получатели услуг Росреестра
08.12.17
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ФСС Архангельска напоминает работодателям о сроках уплаты взносов «на травматизм»
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сегодня 11:31
52
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привлечен с начала года к уголовной ответственности за коррупцию в Поморье
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Дай, Джим, на лапу мне: в Архангельске подводят итоги борьбы с коррупцией
http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Daj_Dzhim_na_schaste_lapu_mne_v_Arhangelske_podvodjat_itogi_borby_s_korrupciej_/69562
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Шаг в бездну. Что происходит по минутам с рыбаком при провале под лёд?
О том, что происходит с человеком во время провала под лёд рассказал начальник поискоыво-спасательного подразделения Архангельского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России Олег Климантов.
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