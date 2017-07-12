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426 заключенных

сегодня 19:13
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освободились досрочно из архангельских тюрем с начала года
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Более 400 осужденных Архангельской области вышли на свободу раньше срока
http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Bolee_400_osuzhdennyh_Arhangelskoj_oblasti_vyshli_na_svobodu_ranshe_sroka/65572
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