426 заключенных

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10.07.17
1243
Работающим пенсионерам: с 2018 года изменится порядок индексации пенсий
11.07.17
567
В Архангельской области 7-летний мальчик самовольно ушел из детского лагеря
10.07.17
548
Первый водный фестиваль в Архангельске завершится речным флешмобом
11.07.17
523
Автобусы 22-го маршрута перестанут выходить на линию в Архангельске уже к выходным
11.07.17
510
Памятную стелу жертвам Первой мировой войны установят в Архангельске
11.07.17
471
После демонтажа радиоактивная зенитка может вернуться в архангельский парк Победы
11.07.17
440
Бегающий от приставов алиментщик за полчаса «добрался» из Нарьян-Мара в Архангельск
11.07.17
8
Памятную стелу жертвам Первой мировой войны установят в Архангельске
11.07.17
6
После демонтажа радиоактивная зенитка может вернуться в архангельский парк Победы
10.07.17
4
Власти Архангельска взялись за создание мобильного приложения «Активный гражданин»
11.07.17
4
Автобусы 22-го маршрута перестанут выходить на линию в Архангельске уже к выходным
11.07.17
2
Поморье не смогло выполнить майские указы по индексации зарплат в сфере образования
11.07.17
2
Филиал проблемного банка «Югра» в Архангельской области приостановил работу
11.07.17
2
Пересмотр дела экс-главы Катунино не привел к поблажкам для чиновника-мздоимца
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Новости компаний
11.07.17
179
В одной из архангельских библиотек успешно работает летний творческий лагерь
10.07.17
162
7 хитов по суперценам ждет архангелогородцев в магазине «Лес и Дом»
10.07.17
157
О способах защиты недвижимого имущества рассказали в архангельском Росреестре
10.07.17
137
«Аквилон Инвест»: с заботой о каждом клиенте
10.07.17
134
Ростуризм провел Конференцию по развитию круизного туризма
10.07.17
115
В Северодвинске на 1-й очереди жилого комплекса «Парус» завершается остекление окон
11.07.17
109
Оспаривание кадастровой стоимости юридическими лицами в судебном порядке
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426 заключенных
сегодня 19:13
19
0
освободились досрочно из архангельских тюрем с начала года
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Более 400 осужденных Архангельской области вышли на свободу раньше срока
http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Bolee_400_osuzhdennyh_Arhangelskoj_oblasti_vyshli_na_svobodu_ranshe_sroka/65572
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Два сотрудника архангельской больницы ответят в суде за смерть младенца в клинике
Трагический случай произошел летом позапрошлого года в областной детской больнице. Новорожденный умер от ожогов во время операции. Причина - перегрев матраса, на котором лежал младенец.
842
0
В администрации Архангельска новое назначение
315
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Выпавшая в Архангельске из окна беременная женщина чудом избежала серьезных травм
Власти Архангельска ищут собственников ветхого жилья
Работы по строительству окружной развязки в Архангельске идут с опережением графика
2120
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Более 400 осужденных Архангельской области вышли на свободу раньше срока
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Более 400 осужденных Архангельской области вышли на свободу раньше срока
Такая возможность предоставляется лишь тем, кто признал свою вину и доказал суду свое исправление.
сегодня 12:25
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Boater:
Холодное лето 2017-го. Уже не очень холодное )...
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