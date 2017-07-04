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100 кратное

вчера 12:49
106 0
превышение радиационного фона зафиксировано у пушки-экспоната в центре Архангельска
 >
Новости по теме
Радиационный фон у пушки-экспоната в центре Архангельска превышал норму в 100 раз
http://www.news29.ru/novosti/interview/Radiacionnyj_fon_u_zenitnoj_pushki_v_centre_Arhangelska_prevyshal_normu_v_100_raz/65378?is
106 0
0 0
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Радиационный фон в архангельском парке Победы находится в пределах нормы
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