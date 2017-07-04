100 кратное

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Арктический форум 2017
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02.07.17
1095
Бойцы Росгвардии обеспечили охрану прибывшего в Архангельск итальянского лайнера
02.07.17
871
Летевший на вызов микроавтобус со спасателями стал участником ДТП в Северодвинске
03.07.17
740
За продажу опасной рыбы уличного торговца в Архангельске привлекли к «уголовке»
03.07.17
669
Архангелогородка получила срок за ДТП с пешеходом лишь через два года после аварии
03.07.17
663
На окраине Архангельска разгневанный гость убил собутыльника из-за грязного пола
03.07.17
601
Федеральный телеканал снял фильм об эксперименте на детях в архангельской глубинке
03.07.17
575
Архангельские следователи раскрыли преступление семилетней давности
02.07.17
9
Бойцы Росгвардии обеспечили охрану прибывшего в Архангельск итальянского лайнера
03.07.17
8
Федеральный телеканал снял фильм об эксперименте на детях в архангельской глубинке
03.07.17
7
Поморье лидирует по количеству штрафов за срыв программы расселения «аварийки»
03.07.17
4
Явлинский начал президентскую кампанию в Архангельске со сбора антивоенных подписей
03.07.17
3
Архангельский госдумовец предлагает садить в тюрьму за нападение на медиков
03.07.17
3
На окраине Архангельска разгневанный гость убил собутыльника из-за грязного пола
03.07.17
3
Архангелогородка получила срок за ДТП с пешеходом лишь через два года после аварии
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Новости компаний
03.07.17
127
В Северодвинске стартовали продажи квартир в жилом комплексе «Атмосфера»
03.07.17
119
«Аквилон Инвест» предлагает квартиры с минимальным платежом по ипотечному кредиту
03.07.17
91
В «Архэнерго» приступил к работе энергетический стройотряд
04.07.17
81
Спецслужбы оперативно обезвредили муляж взрывного устройства на объекте «Архэнерго»
03.07.17
81
Ростуризм организует конференцию по развитию круизного туризма
04.07.17
77
Акция по случаю дня семьи, любви и верности пройдет в архангельской библиотеке
03.07.17
76
«АиФ. Доброе сердце» и TOY RU устроили для детей праздник
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100 кратное
вчера 12:49
106
0
превышение радиационного фона зафиксировано у пушки-экспоната в центре Архангельска
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Радиационный фон у пушки-экспоната в центре Архангельска превышал норму в 100 раз
http://www.news29.ru/novosti/interview/Radiacionnyj_fon_u_zenitnoj_pushki_v_centre_Arhangelska_prevyshal_normu_v_100_raz/65378?is
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Радиационный фон в архангельском парке Победы находится в пределах нормы
Специалисты регионального Роспотребнадзора произвели замер радиационного фона в парке на улице Поморской, откуда накануне ночью специалисты МЧС вывезли излучающую радиацию зенитную установку.
651
6
В Архангельске начали строить экспоцентр к арктическому форуму 2019 года
841
2
Архангелогородцы занимаются спортом на «Буревестнике» вопреки пятитысячным запретам
Кабинет трудовой терапии появится в архангельской больнице
Круизный лайнер премиум-класса «Нотика» в третий раз посетит Архангельск
452
6
Юные умы Поморья поборются за титул финансиста на всероссийской олимпиаде
Архангельский выпускник сдал сразу три ЕГЭ на максимальный балл
В Архангельске из-за технеполадок маршрутный «ПАЗ» с пассажирами угодил в кювет
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Радиационный фон у пушки-экспоната в центре Архангельска превышал норму в 100 раз
Накануне ночью в парке Победы работали специалисты МЧС. Радиационный фон у установленного там орудия значительно превышал норму. Отклонения зафиксировал архангелогородец Дмитрий Сурин. Журналист News29 встретился с неравнодушным жителем города.
вчера 12:24
1896
5
JuliaVali:
Павленыч решил притащить эту колымагу, надо было его заставить утаскивать её обратно...
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