500 рабочих мест

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06.07.17
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Экс-глава архангельского техникума ответит перед законом за бизнес на помещениях
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Резкое ухудшение погоды ждет архангелогородцев сегодня днём
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Архангельский госдумовец Палкин не намерен возвращать государству штрафы и пени
06.07.17
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«Невидимый» проводник в виртуальный мир бесследно исчез с архангельских окраин
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Вылетевшая с трассы в Поморье дорогая иномарка врезалась в придорожное дерево
06.07.17
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Самый известный кудрявый блогер назвал Архангельск лицом ужаса
06.07.17
8
Архангельский госдумовец Палкин не намерен возвращать государству штрафы и пени
05.07.17
8
В Архангельской области открыли понтонную переправу через Пинегу
06.07.17
7
Экспедиция до Архангельска «Полстраны под парусом» стартовала из Красноярска
06.07.17
6
Один из скандально известных терминалов вблизи МРВ в Архангельске исчезнет к осени
06.07.17
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Исследование: россияне стали больше тратить денег
05.07.17
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Июльское повышение тарифов на услуги ЖКХ «поддержала» Почта России
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Новости компаний
06.07.17
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В Москве прошёл благотворительный вечер «Цветы жизни»
05.07.17
185
Tele2 подарит бесплатную связь покупателям смартфонов Xiaomi и Meizu
06.07.17
153
Горячая линия по вопросам определения кадастровой стоимости состоится в Росреестре
05.07.17
126
Архангельский художник поделился летними впечатлениями на выставке в библиотеке
05.07.17
122
Книжная лужайка появилась вблизи окружной библиотеки в Маймаксе
05.07.17
120
Представители вельского клуба молодой семьи взяли призы на всероссийской олимпиаде
05.07.17
107
Новодвинцы обсудили повышение качества жизни в городе
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500 рабочих мест
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31
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будет создано на ЛДК-3 в ходе расширения производства
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Проект расширения мощностей «Лесозавода 25» вошел в число приоритетных в Поморье
http://www.news29.ru/novosti/ekonomika/Proektu_ZAO_Lesozavod_25_prisvoen_status_prioritetnogo_v_oblasti_osvoenija_lesov/65450
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Один из скандально известных терминалов вблизи МРВ в Архангельске исчезнет к осени
Администрация города и застройщик заключили соглашение, по которому расположенный ближе к собору терминал будет демонтирован, второй же объект достроят, но уже с учетом требований властей и надзорных органов.
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Строительству лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в Маймаксанском округе Архангельска» на базе площадки ОАО «ЛДК-3» присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов.
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А ты не знал что-ли? Карту купи, лапоть) Илт ты думаешь, что третий лесозавод и...
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