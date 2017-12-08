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07.12.17
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Факты травмирования детей в батутном центре Архангельска вылились в уголовное дело
07.12.17
1138
Часть улицы Садовой провалилась под землю из-за аварии на теплосетях в Архангельске
06.12.17
837
Была «Докторская», стала «Любительская»: архангелогородцев кормят антибиотиками
07.12.17
788
«Замуровывавших» квартиры должников в Архангельске коллекторов ждет суд
07.12.17
748
В Архангельске началась установка павильона ожидания на площади Ленина
06.12.17
6
Большинство читателей News29 считают, что России надо бойкотировать Олимпиаду
07.12.17
4
Часть улицы Садовой провалилась под землю из-за аварии на теплосетях в Архангельске
06.12.17
3
У высокопоставленного ненецкого полицейского нашли дома боеприпасы и «жучки»
07.12.17
3
Независимый эксперт вступился за использование соли на архангельских дорогах
06.12.17
2
Была «Докторская», стала «Любительская»: архангелогородцев кормят антибиотиками
07.12.17
2
Александр Цыбульский назвал акваторию от Архангельска до Амдермы спасательной зоной
06.12.17
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Большая ледовая горка появится на набережной Архангельска
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Новости компаний
06.12.17
144
ФСС информирует: узнать о выплатах по больничным листам можно через Интернет
06.12.17
132
Старшеклассники области в рамках проекта «Мой шаг в будущее» посетили вузы Москвы
06.12.17
131
«МегаФон» позволяет общаться за границей в мессенджерах безлимитно
06.12.17
106
Поздравляем победителей!
06.12.17
100
Гражданам с ограниченными возможностями - о мерах поддержки по линии ПФР
06.12.17
82
1 декабря состоялся II Форум клубов молодых семей Архангельской области
06.12.17
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«Архангелогородская сказка» приглашает на концерт «По снегу, летящему с неба»
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500 событий
сегодня 17:41
57
0
в области спорта состоялось в Поморье в 2017 году
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Более 500 спортивных мероприятий проведено в Поморье в 2017 году
http://www.news29.ru/novosti/sport/Bolee_500_sportivnyh_meroprijatij_provedeno_v_Pomore_v_2017_godu_/69557
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Конституционный суд России поставил точку в споре о начислении «северных»
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Более 500 спортивных мероприятий проведено в Поморье в 2017 году
В Архангельской области за три года количество людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, увеличилось с 20 до 30 процентов. При этом число школьников и студентов выросло с 47 до 70 процентов.
сегодня 17:26
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