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Цифра дня | Главные новости

500 событий

сегодня 17:41
57 0
в области спорта состоялось в Поморье в 2017 году
 >
Новости по теме
Более 500 спортивных мероприятий проведено в Поморье в 2017 году
http://www.news29.ru/novosti/sport/Bolee_500_sportivnyh_meroprijatij_provedeno_v_Pomore_v_2017_godu_/69557
57 0
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