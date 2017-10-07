593 млн рублей

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06.10.17
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«Водоканал» восстанавливает подачу воды в центре Архангельска
06.10.17
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Новый речной вокзал в Архангельске планируют сдать к навигации 2019 года
06.10.17
638
Вода появится в кранах у всех архангелогородцев к концу рабочего дня
06.10.17
590
Затонувший под Архангельском буксир «Кадников» мог стать жертвой диверсии
06.10.17
581
«Водоканал» продолжает информировать архангелогородцев о новых отключениях воды
05.10.17
529
Игорь Орлов за три года потерял четыре позиции в медиарейтинге губернаторов
06.10.17
502
В Поморье пьяный водитель протащил сотрудницу полиции несколько метров по дороге
06.10.17
12
Нормализовать подачу воды в жилые дома Архангельска планируется к полудню
05.10.17
5
Игорь Орлов за три года потерял четыре позиции в медиарейтинге губернаторов
06.10.17
4
В Архангельске подходит к концу ремонт дорог
06.10.17
3
Вода появится в кранах у всех архангелогородцев к концу рабочего дня
06.10.17
3
Учёные считают паразитарное заболевание причиной аварий на дорогах
06.10.17
3
Затонувший под Архангельском буксир «Кадников» мог стать жертвой диверсии
04.10.17
3
Большая часть Архангельска останется без воды из-за новых задвижек
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Новости компаний
06.10.17
129
Юристы разъяснили ситуацию с получением ежемесячного пособия на ребенка в Поморье
06.10.17
128
В Новодвинске определили лучших педагогов
06.10.17
112
Бенефис известного архангельского хореографа и режиссёра состоится в АГКЦ
06.10.17
106
Всемирный день защиты животных отметили в привокзальной библиотеке Архангельска
05.10.17
101
В Новодвинске реализован ещё один социальный проект
05.10.17
98
Влад Черножуков расскажет о тонкостях продвижения услуг HORECA в соцсетях
05.10.17
95
Инвесторы оценили доступность электросетевой инфраструктуры в Архангельской области
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сегодня 12:49
17
0
потратят в течение двух лет в Архангельске на содержание и уборку дорог
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Содержанием улиц Архангельска ближайшие 2 года будут заниматься плесецкие дорожники
http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Soderzhaniem_ulic_v_Arhangelske_blizhajshie_2_goda_zajmutsja_pleseckie_dorozhniki/67849
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Северодвинец Артем Уланов спел одновременно со всеми наставниками шоу «Голос»
Рокер с корнями из города корабелов выступил 6 октября на слепых прослушиваниях шестого сезона шоу «Голос» на Первом канале. Хотя музыкант и не прошел в следующий этап программы, он вдохновил наставников на совместное исполнение своей песни.
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Содержанием улиц Архангельска ближайшие 2 года будут заниматься плесецкие дорожники
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Содержанием улиц Архангельска ближайшие 2 года будут заниматься плесецкие дорожники
Содержание и уборку городских магистралей в течение двух лет будет осуществлять «Плесецкое дорожное управление». Собственником предприятия, выигравшего торги, является Архангельская область. На эти цели выделено почти 600 млн рублей.
сегодня 00:15
531
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Владимир С.:
Да интересно, но факт!...
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