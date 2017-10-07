Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
06.10.17
1409
06.10.17
929
06.10.17
638
06.10.17
590
06.10.17
581
05.10.17
529
06.10.17
502
реклама
реклама
Новости компаний
06.10.17
129
06.10.17
128
06.10.17
112
06.10.17
106
05.10.17
101
05.10.17
98
05.10.17
95
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Цифра дня | Главные новости

593 млн рублей

сегодня 12:49
17 0
потратят в течение двух лет в Архангельске на содержание и уборку дорог
 >
Новости по теме
Содержанием улиц Архангельска ближайшие 2 года будут заниматься плесецкие дорожники
http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Soderzhaniem_ulic_v_Arhangelske_blizhajshie_2_goda_zajmutsja_pleseckie_dorozhniki/67849
17 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
реклама
Главные новости | Лента новостей Все новости
Северодвинец Артем Уланов спел одновременно со всеми наставниками шоу «Голос»
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080