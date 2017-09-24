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5 килограмм

сегодня 21:30
20 0
потерял архангелогородец за месяц при попытке прожить на МРОТ
 >
Новости по теме
Житель Архангельска попытался месяц прожить на МРОТ и похудел за 4 недели на 5 кг
http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Zhitel_Arhangelska_popytalsja_mesjac_prozhit_na_MROT_i_pohudel_za_4_nedeli_na_5_kg/67418
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