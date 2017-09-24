5 килограмм

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22.09.17
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Житель Архангельска попытался месяц прожить на МРОТ и похудел за 4 недели на 5 кг
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Под Архангельском иномарка с шестью пассажирами улетела в речку. Двое детей погибло
22.09.17
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Очередной ларечный пожар в Архангельске: неизвестные подожгли павильон с пиццей
22.09.17
634
31-летний турист из Архангельска захлебнулся в бассейне турецкого отеля
23.09.17
451
Сроки и качество работ при реконструкции архангельской Чумбаровки вызывают сомнения
22.09.17
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Стартовый матч архангельского «Водника» на Кубке России ознаменовался скандалом
22.09.17
389
Новостройка может на время создать дискомфорт жителям близлежащих домов
22.09.17
8
Города-побратимы: Архангельск, Вардё и Тромсё обсудили возможности сотрудничества
22.09.17
4
В день без машин глава Северодвинска добирался на работу пешком и на автобусе
22.09.17
4
Житель Архангельска попытался месяц прожить на МРОТ и похудел за 4 недели на 5 кг
22.09.17
2
31-летний турист из Архангельска захлебнулся в бассейне турецкого отеля
23.09.17
1
Власти Архангельска намерены заработать на наружной рекламе
22.09.17
1
Директор департамента горхозяйства Никита Кривонкин проведет «горячую линию»
22.09.17
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Сухая погода позволила возобновить работы по замене асфальта на улицах Архангельска
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Новости компаний
22.09.17
157
Библиотекари провели юных архангелогородцев по разноплановым «Бакарицким улочкам»
22.09.17
148
Росреестр провел «горячую линию» по вопросам определения кадастровой стоимости
22.09.17
148
Приложение вместо СМС: новые технологии в охране от группы компаний «Титан-Щит»
23.09.17
147
Читателей библиотеки познакомят с книгой Татьяны Зелениной «Тайны старого Дома»
23.09.17
140
Сотрудники Росреестра обсудили с архангельскими приставами вопросы взаимодействия
23.09.17
137
Архангельским семьям рассказали о мерах социальной поддержки мам и их младенцев
23.09.17
113
Благоустройство Новодвинска продолжается
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потерял архангелогородец за месяц при попытке прожить на МРОТ
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Житель Архангельска попытался месяц прожить на МРОТ и похудел за 4 недели на 5 кг
http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Zhitel_Arhangelska_popytalsja_mesjac_prozhit_na_MROT_i_pohudel_za_4_nedeli_na_5_kg/67418
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Под Архангельском иномарка с шестью пассажирами улетела в речку. Двое детей погибло
Опрокидывание автомобиля «Рено-Логан» произошло сегодня в половину шестого вечера на участке дороги Новодвинск - Катунино. В момент аварии в машине находилось шестеро человек, в том числе трое детей.
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Список жертв трагического ДТП под Архангельском пополнился еще одним человеком
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Житель Архангельска попытался месяц прожить на МРОТ и похудел за 4 недели на 5 кг
32-летний Артем Шишков начал свой эксперимент 23 августа и выделил на это положенные государством 7800 рублей. После того как у молодого человека закончились деньги, он перешел на крупы и воду.
22.09.17 18:48
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PrizraK:
Владимир С., расскажите об этом (о сезоне заготовок) Артёму Шишкову. А то ... мужики-то...
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