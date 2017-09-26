6,7 тыс. жителей

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Традиционная архангельская Маргаритинка прошла во Дворце спорта в последний раз
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Список жертв трагического ДТП под Архангельском пополнился еще одним человеком
24.09.17
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Три машины получили повреждения при пожаре в автосервисе на окраине Архангельска
25.09.17
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Виновник ДТП с тремя погибшими под Архангельском оказался злостным нарушителем
25.09.17
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В Архангельске победитель автобусного аукциона «не потянул» условия контракта
25.09.17
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В Соломбале местные жители растащили предназначенный для ремонта дороги гравий
25.09.17
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Попытка запрыгнуть в отъезжающий «ПАЗик» закончилась для архангелогородки травмами
25.09.17
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В Соломбале местные жители растащили предназначенный для ремонта дороги гравий
11.09.17
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Сергей Котлов может занять пост министра образования и науки Архангельской области
25.09.17
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25.09.17
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Виновник ДТП с тремя погибшими под Архангельском оказался злостным нарушителем
22.09.17
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25.09.17
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сегодня 15:23
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Архангельской области сейчас болеют ОРВИ
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http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/V_Arhangelskoj_oblasti_bolshe_shesti_tysjach_chelovek_zaboleli_ORVI/67480
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Попавший под следствие советник мэра Архангельска выпущен из СИЗО
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