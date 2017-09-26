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Цифра дня | Главные новости

6,7 тыс. жителей

сегодня 15:23
26 0
Архангельской области сейчас болеют ОРВИ
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В Архангельской области больше шести тысяч человек заболели ОРВИ
http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/V_Arhangelskoj_oblasti_bolshe_shesti_tysjach_chelovek_zaboleli_ORVI/67480
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