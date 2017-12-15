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724 метра

сегодня 16:01
24 0
составила длина обновленного проезда Сибиряковцев
 >
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Проезд Сибиряковцев в Архангельске превратился в современную четырехполосную дорогу
Обновленную развязку на выезде из центра Архангельска построят к зиме 2018 года
http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Proezd_Sibirjakovcev_v_Arhangelske_prevratilsja_v_sovremennuju_chetyrehpolosnuju_dorogu/69775
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Проезд Сибиряковцев в Архангельске превратился в современную четырехполосную дорогу
Проезд Сибиряковцев в Архангельске превратился в современную четырехполосную дорогу
Сегодня состоялась официальная церемония открытия проезда Сибиряковцев. Архангельские автомобилисты получили в подарок на Новый год современную четырехполосную развязку на выезде из города.
сегодня 15:14
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Обновленную развязку на выезде из центра Архангельска построят к зиме 2018 года
Обновленную развязку на выезде из центра Архангельска построят к зиме 2018 года
Финансирование работ по обновлению проезда Сибиряковцев в обход областной больницыпредусмотрено в рамках областной адресной инвестиционной программы. Реализация проекта займет не менее полутора лет.
21.04.17 13:07
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Сергей Б.: сначала делают развязку, а затем закрывают дорогу. А не наоборот. Даже ул.Самойло не...
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