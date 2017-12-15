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13.12.17
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14.12.17
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В архангельском «ДНС-Центре» выявлены нарушения
13.12.17
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В Архангельске семьдесят хвостатых мурлык ищут дом в преддверии Нового года
14.12.17
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Архангельская область прославилась на пресс-конференции Путина своими водорослями
13.12.17
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Только пули остановили устроившего гонку с полицией архангельского водителя
13.12.17
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О дешевой рыбе архангелогородцы могут забыть? «Дисму» теснят «Магнит» и «Пятерочка»
14.12.17
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В Архангельске студенты обучат всех желающих технике скандинавской ходьбы
13.12.17
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До трех лет тюрьмы светит за преступления в отношении животных
14.12.17
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Экс-начальник почты в Онежском районе получила два года тюрьмы за присвоение
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13.12.17
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В ЖК «Империал» холдинга «Аквилон Инвест» смонтировано лифтовое оборудование
14.12.17
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14.12.17
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14.12.17
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На Архангельском главпочтамте можно получить Паспорт болельщика Чемпионата мира
14.12.17
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Семинар «Мои финансы: что ждет нас в 2018 году?»
14.12.17
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На жилом комплексе «Зеленый квартал-2» начинается кладка стен 3-го этажа
14.12.17
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Банк УРАЛСИБ запустил традиционную акцию «Лови момент с Уралсибом»
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724 метра
сегодня 16:01
24
0
составила длина обновленного проезда Сибиряковцев
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Проезд Сибиряковцев в Архангельске превратился в современную четырехполосную дорогу
Обновленную развязку на выезде из центра Архангельска построят к зиме 2018 года
http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Proezd_Sibirjakovcev_v_Arhangelske_prevratilsja_v_sovremennuju_chetyrehpolosnuju_dorogu/69775
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Сегодня состоялась официальная церемония открытия проезда Сибиряковцев. Архангельские автомобилисты получили в подарок на Новый год современную четырехполосную развязку на выезде из города.
сегодня 15:14
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Обновленную развязку на выезде из центра Архангельска построят к зиме 2018 года
Финансирование работ по обновлению проезда Сибиряковцев в обход областной больницыпредусмотрено в рамках областной адресной инвестиционной программы. Реализация проекта займет не менее полутора лет.
21.04.17 13:07
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Сергей Б.:
сначала делают развязку, а затем закрывают дорогу. А не наоборот. Даже ул.Самойло не...
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