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04.10.17
1034
С 10 декабря меняется расписание поездов по маршруту Котлас - Архангельск
04.10.17
822
Большая часть Архангельска останется без воды из-за новых задвижек
05.10.17
699
В Архангельске легковушка врезалась в груженый лесом большегруз
05.10.17
679
Центр пляжных видов спорта планируют построить в Архангельске
04.10.17
670
В ТОП-500 лучших школ России вошли пять образовательных учреждений Поморья
05.10.17
619
Водитель лесовоза признан виновным в столкновении с легковушкой в Архангельске
04.10.17
611
Владимир Познер готов вывести оппозиционера Навального на «чистую воду»
05.10.17
5
Центр пляжных видов спорта планируют построить в Архангельске
05.10.17
2
Водитель лесовоза признан виновным в столкновении с легковушкой в Архангельске
05.10.17
2
Игорь Орлов за три года потерял четыре позиции в медиарейтинге губернаторов
04.10.17
2
«Лесозавод 25» успешно реализует природоохранный проект «Эколята»
04.10.17
2
Пропавший в дельте Северной Двины пенсионер-рыбак вернулся живым и невредимым домой
03.10.17
1
Игорь Годзиш поднялся на один пункт в медиарейтинге глав городов
03.10.17
1
Получивший взятку в виде бани архангельский чиновник распрощался с имуществом
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Новости компаний
05.10.17
225
«Чиж &Co» выступит в Архангельске 14 октября
04.10.17
150
В Москве прошла II Международная конференция «Социальные инновации»
05.10.17
148
ОАО «ВИЛС» проведет внеочередное собрание акционеров в связи со сменой гендиректора
04.10.17
142
Новый сервис подачи заявлений на перерасчет пенсии заработал на сайте ПФР
05.10.17
141
Кружок обучения чтению начинает работу в детской библиотеке Архангельска
05.10.17
138
Вторая Октябрьская библиотека проводит осенние творческие мастер-классы
04.10.17
132
Интеллектуальные игры для школьников пройдут в библиотеках Архангельска
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8 инфекционных больных
сегодня 09:31
12
0
выявлено за 9 месяцев в аэропорту Архангельска
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За 9 месяцев в аэропорту Архангельска выявлено восемь инфекционных больных
http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Za_9_mesjacev_v_aeroportu_Arhangelska_vyjavleno_vosem_infekcionnyh_bolnyh/67801
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Большая часть Архангельска останется без воды из-за новых задвижек
С 5 на 6 октября основная масса потребителей города будет временно отключена от водоснабжения. Главная цель запланированных работ – повышение надежности обеспечения населения водой.
2007
1
За 9 месяцев в аэропорту Архангельска выявлено восемь инфекционных больных
850
1
С 5 на 6 октября город Архангельск за исключением окраин останется без воды
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748
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вчера 17:15
852
1
Vadimych:
Аэропорт в этом тоже виноват? И часовню-тоже он разрушил? ...
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