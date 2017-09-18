12 новых газопроводов проектирует «Газпром» в Архангельской области

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

На встрече было отмечено, что в 2012–2016 годах «Газпром» направил 68,7 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов на территории Архангельской области, в том числе – на сооружение газопроводов Северного газотранспортного коридора. В 2017 году инвестиции предусмотрены в объеме 10,2 млрд рублей.



Также шла речь о газификации региона. Всего с 2005 по 2016 годы в Архангельской области «Газпром» построил 15 газопроводов общей протяжённостью 310 км. Уровень газификации региона к 1 января 2017 года вырос с 8,2 % до 11,9 %.



Работа по газификации области продолжается. В текущем году объем инвестиций компании по этому направлению составляет 100 млн руб. В настоящее время «Газпром» ведёт проектно-изыскательские работы по 12 газопроводам, в том числе – к нескольким крупным промышленным предприятиям Поморья.



В ходе встречи была согласована программа развития газоснабжения и газификации Архангельской области на период до 2021 года.



Стороны уделили внимание состоянию расчётов за поставленный потребителям региона газ. На 1 августа 2017 года просроченная задолженность составила 318,5 млн руб. Просроченная задолженность ПАО «ТГК-2», основного неплательщика в регионе, которая составляла около 4,9 млрд руб., реструктурирована и должна быть погашена в 2018–2026 годах.



Напомним, что между «Газпромом» и Архангельской областью действуют соглашение о сотрудничестве и договор о газификации.



В рамках программы «Газпром – детям» компания построила на территории региона корт для хоккея с шайбой в Архангельске и несколько многофункциональных спортивных площадок.