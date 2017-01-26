Архангельск: Экономика

фото, видео с места события 3D-моделирование северодвинские конструкторы испытывают на подлодке «Хабаровск» Впервые в отечественном атомном подводном кораблестроении новые технологии нашли столь масштабное применение. 3D-моделирование призвано помочь избежать ошибок при проектировании и уменьшить продолжительность и трудоемкость работ. Как оказалось, в документации некоторых заказов корабельного комплекса находят множество ошибок. Важно исправлять их еще на этапе проектирования, - передает "Российская газета".



Подчеркнем, что подводный корабль "Хабаровск" создается как носитель роботизированных средств ВМФ, которые предназначены для разведки дна и недр Мирового океана, мониторинга континентального шельфа, охраны и прикрытия использования сил флота. версия для печати просмотров: 58

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