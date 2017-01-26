Архангельск: Экономика

Впервые в отечественном атомном подводном кораблестроении новые технологии нашли столь масштабное применение. 3D-моделирование призвано помочь избежать ошибок при проектировании и уменьшить продолжительность и трудоемкость работ.
Как оказалось, в документации некоторых заказов корабельного комплекса находят множество ошибок. Важно исправлять их еще на этапе проектирования, - передает "Российская газета".
Подчеркнем, что подводный корабль "Хабаровск" создается как носитель роботизированных средств ВМФ, которые предназначены для разведки дна и недр Мирового океана, мониторинга континентального шельфа, охраны и прикрытия использования сил флота.