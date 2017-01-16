Архангельск: Экономика

15 декабря 2016 года Архангельский ЦБК и корпорация Valmet подписали контракт на строительство новой выпарной станции в рамках реализации второго этапа приоритетного инвестиционного проекта комбината по реконструкции производства картона.

По словам генерального директора АЦБК Дмитрия Зылёва, строительство новой выпарной станции, как и иные проекты, реализуется с целью оптимизации существующих технологий, внедрению НДТ, направ­ленных на снижение образования загрязняющих веществ в технологическом цикле.

Новая выпарная станция обеспечит упаривание отработанных красных и чёрных щелоков с учётом их образования при максимальной производительности установок варки полуцеллюлозы и сульфатной целлюлозы производства картона для обеспечения сырьём двух картоноделательных машин после их реконструкции.

В результате длительного тесного и плодотворного сотрудничества специалистов двух компаний были рассмотрены все возможные варианты и разработана оптимальная индивидуальная концепция технологического процесса, учитывающая особенности условий работы на разных щелоках, возможные трудности и риски, позволяющая гибко и бесперебойно вести технологический процесс.

Как прокомментировал представитель Valmet Сами Кервинен, установка для сжигания газов, образующихся в процессе производства, полностью исключит выбросы с новой выпарной станции и производства полуцеллюлозы. От этого наибольшую выгоду получит окружающая среда.

Стоимость основного оборудования составляет около 40 млн. евро. С учетом строительно-монтажных работ инвестиции в этот новый объект АЦБК составят более 6,5 млрд. руб.

По итогам реализации ПИП АЦБК рассчитывает на суммарный экологический эффект: сокращение водопотребления на 50%, выбросов загрязняющих веществ на 65%, сбросов в водный объект на 75%, снижение выбросов парниковых газов на 18 тыс. тонн СО2 экв. (1%).