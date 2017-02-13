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Архангельск: Экономика

     

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АЦБК предложил увеличить размер льготного займа ФРП для инвестпроектов

Гендиректор АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв предложил председателю Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Денису Мантурову увеличить размер льготного займа до 50% от сметной стоимости инвестиционных проектов.
Свои предложения он озвучил в ходе обсуждения инструментов ФРП на встрече министра промышленности и торговли РФ с руководителями предприятий лесопромышленного комплекса 10 февраля 2017 г. в г. Торжке (Тверская обл.).

Свой тезис Дмитрий Зылёв аргументировал высокой капиталоемкостью нового строительства в ЦБП, в том числе, программы модернизации Архангельского ЦБК и его дочерних компаний, направленной на импортозамещение ряда товарных позиций, выпуск конкурентоспособной продукции для госучреждений и организаций в сфере медицинских и социальных услуг (больницы, поликлиники, сады, школы и т.д.) и снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет внедрения НДТ.

Как отметил топ-менеджер АЦБК, следует проработать вопрос и о государственных гарантиях для социально-значимых проектов, каким, по словам Дмитрия Зылёва, является строительство нового завода по производству санитарно-гигиенических изделий и бумаги-основы для их производства на территории индустриального парка «Ворсино» (Калужская обл.) дочерней компанией АЦБК - ООО «Архбум Тиссью Групп». «Мы создаем только на первом этапе значительное количество новых рабочих мест (350 чел.), и планируем большие объемы налоговых платежей в бюджеты местного и федерального уровня», - рассказал он.

Кроме того, Дмитрий Зылёв поддержал проработку конкретных нормативно-правовых актов, позволяющих включать в специальные инвестиционные контракты (СПИКи), возможность снижения до нуля федеральной и региональной частей налога на прибыль и гарантированный государственный заказ. 
  
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дата: 13.02.17 | 14:13
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